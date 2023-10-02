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MLB／季後賽12席全出爐 後天開打
昨天是大聯盟的「瘋狂星期六」，例行賽倒數第2天，12張季後賽席位才全數確定，遊騎兵、藍鳥、太空人、馬林魚、響尾蛇等5支球隊到昨天才收到門票；季後賽預計從台灣時間10月4日的外卡戰打起、世界大賽將在10月28日開打。
遊騎兵昨以6：1輕鬆擊敗水手隊，自2016年後再次挺進季後賽，這一勝也送給昨天輸球的藍鳥一張美聯外卡，藍鳥是近4年第3次打進季後賽。
馬林魚則是靠著比賽後段拉尾盤，以7：3擊敗海盜隊，搭上季後賽列車；另一場太空人1：0擊敗響尾蛇自力挺進季後賽，而響尾蛇則是剛開賽就因另一場紅人隊輸球，提前取得門票，自2017年後再次進入季後賽。
先前金鶯、雙城、勇士、釀酒人、道奇隊已搶下分區冠軍，另外光芒、費城人隊則是以外卡身分晉級，美聯西區封王隊伍則要打完最後第162場才會誕生。
太空人在8月2日交易大限前簽回40歲老將韋蘭德，看來真的賭對了，這位3屆塞揚獎強投昨天先發5局未失分，本季第13勝到手，也讓衛冕軍有機會成為近23年首支世界大賽2連霸的球隊。
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