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MLB／季後賽12席全部出爐 悲情水手9月不振又bye了
大聯盟例行賽倒數第2天，一口氣產生5支晉級球隊，12張季後賽門票也全部確定，遊騎兵、太空人、藍鳥、馬林魚、響尾蛇隊確定出線。
藍鳥今天打到延長10局5：7不敵光芒隊，但靠水手隊1：6不敵遊騎兵，搶到美聯外卡，近4年第3次闖進季後賽。
水手8月31日戰績76勝57敗，進入9月後表現不振，最近28場比賽只拿11勝，掉到87勝74敗，在例行賽最後一刻遭淘汰，從2001年鈴木一朗新人球季至今，只有當年和去年晉級季後賽，從1977年成軍至今也只有5次，從未拿過美聯冠軍。
馬林魚今天7：3擊敗海盜隊，搭上季後賽列車，響尾蛇雖以0：1不敵太空人，也搶到國聯外卡。
大聯盟6個分區已有5區產生冠軍，分別是金鶯、雙城、勇士、釀酒人、道奇隊，另兩支晉級球隊是光芒、費城人隊。
例行賽最後15場比賽明天凌晨3點5分到15分開打，遊騎兵、太空人分別對決水手、響尾蛇，將決定美聯西區王座。
遊騎兵目前90勝71敗、太空人89勝72敗，只有1場勝差，太空人最後一戰如果贏球、遊騎兵輸球就會扯平，但太空人本季對戰遊騎兵9勝4敗，將會獲得分區冠軍。
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