MLB／遊騎兵相隔7年再闖季後賽 順便送藍鳥季後賽門票
大聯盟例行賽進入最後倒數，季後賽名單有望明朗化，遊騎兵隊今天以6：1擊敗水手隊，自2016年後再次挺進季後賽，這一勝也幫助藍鳥隊拿下美聯外卡。
2021年遊騎兵隊還是60勝102敗的球隊，然而隨著席格（Corey Seager）、塞米恩（Marcus Semien）加入補強，去年球季68勝94敗仍低於5成勝率，到今年終於開花結果，拿下90勝71敗再次進入季後賽，只不過能否取得美聯西區王座仍要等明天才揭曉。
攸關季後賽資格，遊騎兵隊3局上就火力全開，單局4支安打加上2次四壞保送，攻下4分，另外4局上、8局上各追加1分；水手隊則是直到8局下才藉蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）的陽春砲破蛋。
遊騎兵隊先發投手投手希尼（Andrew Heaney）4.1局退場無失分，史柏茲（Josh Sborz）中繼1.2局沒掉分拿下勝投。
藍鳥隊雖然今天5：7輸給光芒隊，但拜遊騎兵隊之賜，在水手隊輸球後，藍鳥隊也確定以外卡身分進入季後賽。
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