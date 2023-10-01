快訊

有助減輕體重、改善睡眠品質 研究揭這個時間點吃完晚餐最佳

26K男遭資遣「超瞎理由」震驚全網 過來人怒了：標準慣老闆

亞運滑輪／再度「金包銀」！李孟竹連兩屆亞運奪金、劉懿萱收銀

MLB／遊騎兵相隔7年再闖季後賽 順便送藍鳥季後賽門票

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

大聯盟例行賽進入最後倒數，季後賽名單有望明朗化，遊騎兵隊今天以6：1擊敗水手隊，自2016年後再次挺進季後賽，這一勝也幫助藍鳥隊拿下美聯外卡。

2021年遊騎兵隊還是60勝102敗的球隊，然而隨著席格（Corey Seager）、塞米恩（Marcus Semien）加入補強，去年球季68勝94敗仍低於5成勝率，到今年終於開花結果，拿下90勝71敗再次進入季後賽，只不過能否取得美聯西區王座仍要等明天才揭曉。

攸關季後賽資格，遊騎兵隊3局上就火力全開，單局4支安打加上2次四壞保送，攻下4分，另外4局上、8局上各追加1分；水手隊則是直到8局下才藉蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）的陽春砲破蛋。

遊騎兵隊先發投手投手希尼（Andrew Heaney）4.1局退場無失分，史柏茲（Josh Sborz）中繼1.2局沒掉分拿下勝投。

藍鳥隊雖然今天5：7輸給光芒隊，但拜遊騎兵隊之賜，在水手隊輸球後，藍鳥隊也確定以外卡身分進入季後賽。

遊騎兵 水手 藍鳥

延伸閱讀

MLB／兩度外卡奪下世界大賽冠軍 馬林魚又晉級季後賽了

MLB／塞揚超穩！柯爾完封勝收工 洋基確定逃過「失敗球季」

MLB／洋基扮稱職「水鬼」菜鳥威爾斯兩分砲助隊完封藍鳥

MLB／遊騎兵背靠背靠背轟垮軟柿子天使 美西封王剩M4

相關新聞

MLB／兩度外卡奪下世界大賽冠軍 馬林魚又晉級季後賽了

馬林魚隊全力爭搶季後賽門票，今天對海盜隊之戰6局上攻下兩分奠定勝基，終場以7：3獲勝，季末關鍵時刻拚出3連勝，隊史第4次...

MLB／勇士史泰德最後登板奪20勝 281K破隊史也奪三振王

勇士隊王牌投手史泰德（Spencer Strider），今天在亞特蘭大主場登板先發，對國民隊投5局失3分，終場以5：3獲...

MLB／遊騎兵相隔7年再闖季後賽 順便送藍鳥季後賽門票

大聯盟例行賽進入最後倒數，季後賽名單有望明朗化，遊騎兵隊今天以6：1擊敗水手隊，自2016年後再次挺進季後賽，這一勝也幫...

MLB／大谷翔平球衣銷售榜逆轉衝第一 日本球員第一人

大聯盟公布本季球衣銷售排行榜，天使隊二刀流球星大谷翔平勇奪第一，是生涯排名最高的一年，也成為日籍球員史上第一人。

MLB／大谷翔平本季球衣銷售第一 楚奧特新人年起都排前10

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使球星大谷翔平本季球衣銷售最旺，為日籍選手首次銷售排名第一

MLB／被最「顧人怨」裁判趕出場 哈波暴怒：最好有出棒

大聯盟最「顧人怨」的裁判赫南德茲（Angel Hernandez）今天又搞事，在哈波（Bryce Harper）打擊時的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。