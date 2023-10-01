聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／兩度外卡奪下世界大賽冠軍 馬林魚又晉級季後賽了
馬林魚隊全力爭搶季後賽門票，今天對海盜隊之戰6局上攻下兩分奠定勝基，終場以7：3獲勝，季末關鍵時刻拚出3連勝，隊史第4次闖進季後賽，總教練舒馬克（Skip Schumaker）領軍首季打出驚奇。
此役打完前5局，兩隊2：2平手，馬林魚6局上1出局二、三壘有人時，索勒（Jorge Soler）揮出內野滾地球攻下超前分，貝爾（Josh Bell）高飛犧牲打攻下第2分，成為贏球關鍵。
貝爾8局上又建功，揮出兩分打點二壘打，拉大成4分領先，海盜8局下追回1分，但馬林魚9局上再得1分，終場4分之差獲勝。
馬林魚本季戰績84勝76敗，繼2020年後再闖季後賽，也是隊史第4次晉級； 值得一提的是，馬林魚1993年成立後，從未拿過分區冠軍，4次季後賽都靠外卡，但1997、2003年都奪下世界大賽冠軍。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 圍棋金牌國小長這樣！「許仙」許皓鋐每天通勤花10小時學棋
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 一日雙金！7金9銀9銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運女籃差點輸泰國 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 劉致榮期待對決南韓姜白虎 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言