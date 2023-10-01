MLB／兩度外卡奪下世界大賽冠軍 馬林魚又晉級季後賽了

馬林魚隊全力爭搶季後賽門票，今天對海盜隊之戰6局上攻下兩分奠定勝基，終場以7：3獲勝，季末關鍵時刻拚出3連勝，隊史第4次闖進季後賽，總教練舒馬克（Skip Schumaker）領軍首季打出驚奇。

此役打完前5局，兩隊2：2平手，馬林魚6局上1出局二、三壘有人時，索勒（Jorge Soler）揮出內野滾地球攻下超前分，貝爾（Josh Bell）高飛犧牲打攻下第2分，成為贏球關鍵。

貝爾8局上又建功，揮出兩分打點二壘打，拉大成4分領先，海盜8局下追回1分，但馬林魚9局上再得1分，終場4分之差獲勝。

馬林魚本季戰績84勝76敗，繼2020年後再闖季後賽，也是隊史第4次晉級； 值得一提的是，馬林魚1993年成立後，從未拿過分區冠軍，4次季後賽都靠外卡，但1997、2003年都奪下世界大賽冠軍。

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