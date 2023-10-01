快訊

有助減輕體重、改善睡眠品質 研究揭這個時間點吃完晚餐最佳

26K男遭資遣「超瞎理由」震驚全網 過來人怒了：標準慣老闆

亞運滑輪／再度「金包銀」！李孟竹連兩屆亞運奪金、劉懿萱收銀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／兩度外卡奪下世界大賽冠軍 馬林魚又晉級季後賽了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
貝爾（Josh Bell）在第6、8局都建功，單場貢獻3分打點，是今天馬林魚隊贏球的功臣之一。 路透通訊社
貝爾（Josh Bell）在第6、8局都建功，單場貢獻3分打點，是今天馬林魚隊贏球的功臣之一。 路透通訊社

馬林魚隊全力爭搶季後賽門票，今天對海盜隊之戰6局上攻下兩分奠定勝基，終場以7：3獲勝，季末關鍵時刻拚出3連勝，隊史第4次闖進季後賽，總教練舒馬克（Skip Schumaker）領軍首季打出驚奇。

此役打完前5局，兩隊2：2平手，馬林魚6局上1出局二、三壘有人時，索勒（Jorge Soler）揮出內野滾地球攻下超前分，貝爾（Josh Bell）高飛犧牲打攻下第2分，成為贏球關鍵。

貝爾8局上又建功，揮出兩分打點二壘打，拉大成4分領先，海盜8局下追回1分，但馬林魚9局上再得1分，終場4分之差獲勝。

馬林魚本季戰績84勝76敗，繼2020年後再闖季後賽，也是隊史第4次晉級； 值得一提的是，馬林魚1993年成立後，從未拿過分區冠軍，4次季後賽都靠外卡，但1997、2003年都奪下世界大賽冠軍。

馬林魚 海盜 Jorge Soler

延伸閱讀

MLB／阿拉斯200安記錄夜 馬林魚橫掃勇士卻輸給大都會

中資伸手矽谷新水壩建案 官員：不符當地利益

金磚新成員「入圈」 西方真的淡定嗎？

聽到要被安樂！開朗汪再也不笑「不吃不喝絕望等死」 鬼門關前1小時奇蹟出現了

相關新聞

MLB／兩度外卡奪下世界大賽冠軍 馬林魚又晉級季後賽了

馬林魚隊全力爭搶季後賽門票，今天對海盜隊之戰6局上攻下兩分奠定勝基，終場以7：3獲勝，季末關鍵時刻拚出3連勝，隊史第4次...

MLB／勇士史泰德最後登板奪20勝 281K破隊史也奪三振王

勇士隊王牌投手史泰德（Spencer Strider），今天在亞特蘭大主場登板先發，對國民隊投5局失3分，終場以5：3獲...

MLB／遊騎兵相隔7年再闖季後賽 順便送藍鳥季後賽門票

大聯盟例行賽進入最後倒數，季後賽名單有望明朗化，遊騎兵隊今天以6：1擊敗水手隊，自2016年後再次挺進季後賽，這一勝也幫...

MLB／大谷翔平球衣銷售榜逆轉衝第一 日本球員第一人

大聯盟公布本季球衣銷售排行榜，天使隊二刀流球星大谷翔平勇奪第一，是生涯排名最高的一年，也成為日籍球員史上第一人。

MLB／大谷翔平本季球衣銷售第一 楚奧特新人年起都排前10

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使球星大谷翔平本季球衣銷售最旺，為日籍選手首次銷售排名第一

MLB／被最「顧人怨」裁判趕出場 哈波暴怒：最好有出棒

大聯盟最「顧人怨」的裁判赫南德茲（Angel Hernandez）今天又搞事，在哈波（Bryce Harper）打擊時的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。