快訊

「台灣女生最想擁有的臉蛋」林志玲排第2 冠軍周子瑜3世代通吃

新北醉男「持刀與女友談分手」 太激動！不慎跌倒刀插胸口不治

高鐵失衡？他怨對號車廂上廁所都難 擠到爆「跟印度火車差不多」

MLB／被裁判趕出場還叫他看重播 哈波暴怒：最好有出棒

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

大聯盟最「顧人怨」的裁判赫南德茲（Angel Hernandez）今天又搞事，在哈波（Bryce Harper）打擊時的爭議判決引爆怒氣，哈波被驅逐出場直呼自己根本沒出棒「這是個糟糕的判決」。

費城人隊今天以2：3輸給海盜隊，爭議事件發生在3局下，哈波在面對海盜隊投手手歐提茲（Luis Ortiz）時，2好3壞下一顆偏低滑球，哈波做出收棒動作，主審請示擔任三壘審的赫南德茲，不料赫南德茲判定出棒，哈波遭到三振。

裝備脫到一半以為保送的哈波頓時爆發怒火，邊咆哮邊走向三壘，路上就被驅逐出場，但哈波仍與赫南德茲近距離「溝通」，最後才在教練安撫下退場，而返回休息區的路上，還將頭盔直接丟到觀眾席。

賽後被問到赫南德茲跟他說了什麼？哈波說：「他跟我說，如果我看重播，我會知道自己做了，我想『最好是』。」當下電視重播畫面看起來，哈波確實有收棒，主播也說：「老天，這真是糟糕的判決。」

費城人隊接下來還有季後賽可打，但哈波仍然不滿，「我完全不想被驅逐出場，這是我們例行賽最後一場主場，季後賽的票價不是太多人能夠負擔，也不好搶到，被驅逐出場並不好玩，有的球迷可能是今年最後一次看到我，我不喜歡這樣。」

至少有一位小球迷因此獲益，哈波丟出去的頭盔被10歲的多夫曼（Hayden Dorfman）拿到，哈波還特別在頭盔上簽名，多夫曼今天身上穿的正是哈波的球衣。

事實上，這個頭盔最一開始是被多夫曼的爸爸亞倫（Aaron Dorfman）接到，但旁邊一群大人也準備爭搶，亞倫心生一計，立刻喊說：「給小孩子吧。」旁邊的球迷也開始呼應，亞倫順勢遞給自己兒子，避免了一場頭盔爭奪戰，亞倫說：「我力氣可能拚不贏。」

哈波 赫南德茲 海盜

延伸閱讀

MLB／最惡裁判赫南德茲又寫紀錄 好壞球正確率84%近5年最低

NBA／魔獸IG曬全家福照 被爆孩子數量能組2支球隊

MLB／哈波生涯第300轟出爐 大谷連7戰未開轟但天使贏球

MLB／哈波不出手招募大谷翔平 「他有權做最好的選擇」

相關新聞

MLB／3季從110敗→100勝 金鶯美東封王寫誇張紀錄

前年還是單季100敗的隊伍，美職金鶯隊今天以2：0擊敗紅襪隊，自1980年後再次拿下單季100勝，也是順勢繼2014年後...

MLB／被裁判趕出場還叫他看重播 哈波暴怒：最好有出棒

大聯盟最「顧人怨」的裁判赫南德茲（Angel Hernandez）今天又搞事，在哈波（Bryce Harper）打擊時的...

MLB／美聯塞揚獎大熱門 洋基王牌柯爾第5場完封勝

洋基隊早就向季後賽說再見，但王牌投手柯爾繼續主宰戰場，本季最後登板演出完封勝，以6：0擊敗藍鳥隊，生涯第2次美聯防禦率王...

MLB／教士本季延長賽首次贏球沒破紀錄 季後賽邊緣持續掙扎

教士和巨人隊今天進行系列賽最終戰，雙方戰到延長，教士以5：2贏球，總算終止本季延長賽0勝12敗難堪紀錄，同時小熊隊輸球，教士淘汰指數維持M1，保有一絲希望。 教士今天推出蝴蝶球投手沃德隆（Mat

MLB／太空人牛棚三振後叫囂 水手J-Rod不爽引爆板凳清空

美聯西區三雄季後賽門票競爭激烈，今天太空人和水手之戰爆發清板凳衝突，6局下太空人投手內瑞斯（Hector Neris）三振「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez），接著突然朝J-Ro

MLB／運動家不敵雙城慘吞第110敗 隊史近107年最差數字

運動家隊持續不振，今天再戰美聯中區龍頭雙城隊，又以4：6落敗，在例行賽倒數第5戰吞下110敗，創下隊史近107年單季最多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦