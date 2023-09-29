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MLB／美聯塞揚獎大熱門 洋基王牌柯爾第5場完封勝

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
洋基隊王牌投手柯爾昨投出完封勝，以6：0擊敗藍鳥隊，高舉雙手慶祝。（法新社）
洋基隊王牌投手柯爾昨投出完封勝，以6：0擊敗藍鳥隊，高舉雙手慶祝。（法新社）

洋基隊早就向季後賽說再見，但王牌投手柯爾繼續主宰戰場，本季最後登板演出完封勝，以6：0擊敗藍鳥隊，生涯第2次美聯防禦率王幾乎到手，最大目標當然是首座塞揚獎

柯爾昨天用105球完成9局任務，只被揮出兩支安打，締造本季第2場、生涯第5場完封勝紀錄，戰績升至15勝4敗，不但防禦率2.63暫居美聯榜首、勝場並列第2，投209局也最多，奪三振222次排名第3，成為美聯塞揚獎大熱門。

洋基重砲賈吉第4、7局都揮出兩分全壘打，本季第7次、生涯第34次單場雙響砲，目前37轟在美聯排名第4，他說：「這肯定是柯爾的時代，他就是王牌，不管場內、場外都是標竿。」

柯爾除了被藍鳥指定打擊貝爾特揮出兩支安打，徹底解決其餘打者，從8月26日起投出5連勝，近兩場都贏藍鳥、合計17局只失1分，本季告別秀完美收場，很有機會改變2019、21年美聯塞揚獎票選都屈居第2的命運。

洋基總教練布恩對柯爾高水準表現讚不絕口，尤其還是無四死球完封勝，他說：「柯爾的演出絕對給塞揚獎加一驚嘆號。」

洋基最近3連勝、本季達到81勝，就算最後4場例行賽全敗，1992年勝率不到5成的難看場面也不會重演；尤其紅襪隊昨天0：5不敵光芒隊、吞下4連敗，確定在美聯東區排名第5，洋基逃過近33年首次分區墊底。

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