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MLB／運動家不敵雙城慘吞第110敗 隊史近107年最差數字

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
運動家今天又以4：6落敗，在例行賽倒數第5戰吞下110敗，創下隊史近107年單季最多敗紀錄。 美聯社
運動家今天又以4：6落敗，在例行賽倒數第5戰吞下110敗，創下隊史近107年單季最多敗紀錄。 美聯社

運動家隊持續不振，今天再戰美聯中區龍頭雙城隊，又以4：6落敗，在例行賽倒數第5戰吞下110敗，創下隊史近107年單季最多敗紀錄。

運動家打完前5局4：2領先，雙城指定打擊傑佛斯（Ryan Jeffers）6局下轟出兩分砲追平比數，8局下拉納奇（Trevor Larnach）代打建功，揮出右外野方向二壘打，直擊全壘打牆，攻下超前分。

雙城8局下攻下兩分，本季第41次逆轉戰局贏球，運動家戰績掉到48勝110敗，仍是大聯盟30隊最差紀錄，追平2021年響尾蛇、金鶯隊，成為近3季第3支單季110敗的球隊。

運動家隊史已經18次單季百敗，最慘是1916年還在費城時期，出賽154場36勝117敗，勝率只有2成35，再來就今年110敗。

運動家近13戰吞下11敗，明天客場對雙城最後一戰，後天移師洛杉磯對天使隊進行最後3連戰，還有機會推升敗場。

大聯本季賽事將在10月2日結束，12張季後賽門票已有金鶯、光芒、雙城、勇士、費城人、釀酒人、道奇隊，最後5席將由美聯遊騎兵、藍鳥、太空人、水手、國聯響尾蛇、馬林魚、小熊、紅人、教士隊相爭。

雙城 運動家 金鶯

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