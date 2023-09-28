快訊

「平價烤肉vs.奢華烤肉」熱量曝光 營養師曝2種NG肉品

10年一遇！今年中秋節賞最圓「滿月」時間曝光 錯過得等到2037年

數位原生世代揭密／社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／塞揚超穩！柯爾完封勝收工 洋基確定逃過「失敗球季」

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
柯爾例行賽最後一場先發演出無四死球完封勝，幫助洋基6：0獲勝，本季勝率確定保住5成，完全隊得起他的薪水！ 美聯社
柯爾例行賽最後一場先發演出無四死球完封勝，幫助洋基6：0獲勝，本季勝率確定保住5成，完全隊得起他的薪水！ 美聯社

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天主宰戰場，對藍鳥隊獨撐9局，只被揮出兩支安打，演出無四死球完封勝，幫助洋基6：0獲勝，本季勝率確定保住5成。

洋基最近3連勝，戰績81勝77敗，就算最後4場例行賽全敗，也會以5成勝率收工，不會出現近31年首次所謂「失敗球季」；洋基最近一次單季勝率不到5成是1992年，當時76勝86敗、勝率4成69。

柯爾今天用105球完成9局任務，被安打2、未有保送，投出5次三振，徹底壓制藍鳥打線，締造本季第2場、生涯第5場完封勝紀錄，戰績升至15勝4敗、防禦率2.63。

柯爾從8月26日起，最近7場先發投出5連勝，本季最後一次登板、生涯第300場先發完美收場，15勝在美聯投手並列第2，只落後光芒隊艾佛林（Zach Eflin）1勝。

值得一提的是，柯爾的防禦率在美聯排名第1，投209局也是最多，奪三振222次排名第3，奪下塞揚獎的機會很高。

洋基今天另一位獲勝功臣是「法官」賈吉（Aaron Judge），4局上面對藍鳥先發投手貝里歐斯（Jose Berrios）轟出兩分砲，7局上再從理察斯（trevor richards）的手中轟出兩分砲，本季第7次、生涯第34次單場雙響砲，目前37轟在美聯並列第3。

藍鳥近6戰吞下4敗，戰績87勝71敗在美聯外卡排名仍居第2，例行賽最後4天將和太空人、水手隊形成季後賽3搶2局面，外卡排名第1的光芒已經確定晉級。

洋基 柯爾 藍鳥

延伸閱讀

非典型塞揚獎投手 史奈爾超狂野、柯爾最耐操

NBA／佩服保羅兩大比賽特性 柯爾：很高興可以執教他

NBA／保羅是否先發成熱門話題 柯爾：我們有6個先發球員

MLB／離美聯塞揚更進一步！洋基王牌柯爾8局好投壓制藍鳥

相關新聞

MLB／塞揚超穩！柯爾完封勝收工 洋基確定逃過「失敗球季」

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天主宰戰場，對藍鳥隊獨撐9局，只被揮出兩支安打，演出無四死球完封勝，幫助洋...

MLB／大谷翔平當「3割男」 受惠限制布陣？ 天使教頭不認同

天使隊「二刀流」大谷翔平的球季提前結束，本季打擊率3成04作收，暌違13年再次出現日籍球員成為「3割男」，外界認為受惠今...

MLB／卡布雷拉曾在大雪中開轟 隊友史庫柏：到底怎麼看到球？

老虎隊本季倒數第5戰，40歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）2局下轟出中右外方向全壘打，本季第4轟攻下全場第...

MLB／張育成回台當「奶爸」 明年不排斥亞洲職棒

旅美好手張育成結束賽季，昨天返抵台灣，桃園機場數十名球迷到場接機，他也親切一一合照，對於明年新球季，持續以美國職棒大聯盟...

MLB／球迷脫序無下限 竟直接將球丟進場K中水手投手

水手今天靠著年輕先發柯比（George Kirby）6局無失分好投技壓太空人打線，以6：2收下勝利，系列賽在主場成功扳回一城，不過這場比賽中卻發生一個小插曲，那就是柯比竟然被場外球迷丟的球打中。

MLB／洋基扮稱職「水鬼」菜鳥威爾斯兩分砲助隊完封藍鳥

洋基隊本季已確定無緣季後賽，但面對同區的藍鳥隊仍當起稱職「水鬼」，24歲菜鳥捕手威爾斯（Austin Wells）9局上轟出兩分砲，終場以2：0完封勝。 洋基今天作客藍鳥主場展開3連戰，「法官」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦