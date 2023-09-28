MLB／塞揚超穩！柯爾完封勝收工 洋基確定逃過「失敗球季」

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今天主宰戰場，對藍鳥隊獨撐9局，只被揮出兩支安打，演出無四死球完封勝，幫助洋基6：0獲勝，本季勝率確定保住5成。

洋基最近3連勝，戰績81勝77敗，就算最後4場例行賽全敗，也會以5成勝率收工，不會出現近31年首次所謂「失敗球季」；洋基最近一次單季勝率不到5成是1992年，當時76勝86敗、勝率4成69。

柯爾今天用105球完成9局任務，被安打2、未有保送，投出5次三振，徹底壓制藍鳥打線，締造本季第2場、生涯第5場完封勝紀錄，戰績升至15勝4敗、防禦率2.63。

柯爾從8月26日起，最近7場先發投出5連勝，本季最後一次登板、生涯第300場先發完美收場，15勝在美聯投手並列第2，只落後光芒隊艾佛林（Zach Eflin）1勝。

值得一提的是，柯爾的防禦率在美聯排名第1，投209局也是最多，奪三振222次排名第3，奪下塞揚獎的機會很高。

洋基今天另一位獲勝功臣是「法官」賈吉（Aaron Judge），4局上面對藍鳥先發投手貝里歐斯（Jose Berrios）轟出兩分砲，7局上再從理察斯（trevor richards）的手中轟出兩分砲，本季第7次、生涯第34次單場雙響砲，目前37轟在美聯並列第3。

藍鳥近6戰吞下4敗，戰績87勝71敗在美聯外卡排名仍居第2，例行賽最後4天將和太空人、水手隊形成季後賽3搶2局面，外卡排名第1的光芒已經確定晉級。

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