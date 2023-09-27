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MLB／收下我最後的波紋！紅雀韋恩萊特200勝後不再登板

聯合新聞網／ 綜合報導
韋恩萊特的200勝是生涯最後一次登板。 美聯社
韋恩萊特的200勝是生涯最後一次登板。 美聯社

紅雀老將韋恩萊特（Adam Wainwright）本季歷經千辛萬苦，終於在上場先發對釀酒人完成生涯第200勝，可以不抱遺憾地退休，本季的韋恩萊特長期與傷勢共處，身體早已力不從心，近期他在受訪時也坦言，上一場對釀酒人的比賽是生涯最後一次登板。

韋恩萊特整年都飽受右肩酸痛以及背部多處椎間盤突出之苦，上週甚至用繃帶纏住肋骨以防止它再度滑脫，雖然上周末曾考慮過再先發一場，球團也決定觀察韋恩萊特這幾天的健康狀況，但今天紅雀總教練馬莫（Oliver Marmol）對外界正式宣布韋恩萊特將不再投球。

對此，韋恩萊特的心情相當平靜：「過去幾天我想了很多，我的精神狀態非常好，對我做過的任何事都不後悔，對投球或退休也沒有再三考慮，我已經盡力了，我真的把我擁有的一切都留在球場上。」

不過馬莫後續又補充，會考慮讓韋恩萊特拎球棒上場打擊，韋恩萊特面對大聯盟生涯首球就開轟，歷史上只有31人做到，他也曾在2017年拿下投手銀棒獎。

馬莫說：「他無法再投任何一局，但他真的很想這麼做，他想要在主場再度登板，但在傳接球後就知道不行了，我認為每個人都對韋恩萊特的結局感到平靜，他走向場邊、休息室隊友們都出來迎接、球迷們高喊他的名字，這是個激動人心的特別時刻，也是告別賽場的好方式。」

韋恩萊特將以200勝128敗，防禦率3.53的成績高掛球鞋，下一步如無意外將會是進入紅雀隊史名人堂。

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