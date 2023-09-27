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MLB／白襪羅伯特提前報銷 日媒：大谷幾乎穩拿美聯全壘打王
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使球星大谷翔平本季因傷報銷，但全壘打數仍居美國聯盟之冠，目前排名第2的白襪羅伯特今天確定本季報銷，大谷有望創紀錄奪下全壘打王頭銜。
日本讀賣新聞、體育報知報導，大谷幾乎篤定成為首位美聯全壘打王的日籍選手。
大谷目前以44轟位居美聯全壘打排行榜首位，芝加哥白襪的羅伯特（Luis Robert Jr.）以38轟次之，德州遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia）以37轟排第3，紐約洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）以35轟居第4。
然而羅伯特24日出戰紅襪時左膝受傷，白襪今天（美國時間26日）宣布，羅伯特將進入10天傷兵名單，亦即無法在例行賽結束前回歸。
美國職棒大聯盟例行賽將於台灣時間10月2日結束，德州遊騎兵賈西亞，紐約洋基「法官」賈吉預定還有6場例行賽賽事。
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