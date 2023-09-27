影／張育成今晨返台　透露仍以返回美職大聯盟為目標

旅美棒球好手張育成今年美職球季結束，他今天（27日）清晨5點22分搭乘華航CI-3航班自舊金山返台，由於張育成返台前已在臉書預告，今晨桃機就有約三十名球迷到場接機，他不但逐一與球迷合照，對於簽名球也來者不拒。至於未來計畫，他表示仍以美國職棒大聯盟為目標，但也不排斥各個大聯盟，這部分交給經紀人去接觸。

效力紅襪隊的張育成今年球季在大聯盟出賽39場，敲出6轟、18分打點，打擊率1成62，表現正要提升時遇到左手鉤狀骨骨折開刀，復出後也遇到主力歸隊，被下放小聯盟後，更因與對手在一壘衝撞導致腦震盪，球隊保險起見讓張育成提前關機。

張育成今天返台時，他太太也到機場接機並送上擁抱，隨即為他戴上傑出運動選手獎的彩帶，接機粉絲也逐一上前要求合照、簽名，張育成也來者不拒。其中就有球迷特別從台中趕來接機，還有人從新竹、桃園騎著機車到機場接機，卻因為機車不能進入機場園區，還轉搭計程車趕到航廈。

回顧今年球季，張育成表說今年賽季沒有這麼順，人生第一次受這麼大的傷，滿辛苦的，也希望可以建立自己更多信心，迎接接下來的賽季。至於下一步的規劃，他仍希望可以重返大聯盟，但也不排斥加入亞洲的職棒聯盟，交給經紀人去接觸，看大家誠意在哪裡，目前還有約在身，可能年底才會比較有接觸，就慢慢來，先做好自己的訓練。 球迷凌晨四點就騎車到桃機準備接機，卻因機車不能進入機場園區還改搭計程車，開心拿到簽名球。記者黃仲明／攝影 旅美棒球好手張育成（右前）今年美職球季結束，今天清晨返台，約三十名球迷到場接機。記者黃仲明／攝影 旅美棒球好手張育成（中）今天清晨返台，有球迷自備標語到場接機。記者黃仲明／攝影 張育成（右）今天返台時，他太太也到機場接機並送上擁抱。記者黃仲明／攝影 旅美棒球好手張育成（前）今年美職球季結束，今天清晨返台，約三十名球迷到場接機，他在入境大廳與球迷合照。記者黃仲明／攝影

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