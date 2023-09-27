MLB／行程滿！張育成當女兒「超級奶爸」還有慈善拍賣
旅美以來第一次能夠回台灣過中秋節，張育成對烤肉躍躍欲試，也準備第一次見到剛出生的女兒，要接棒「當超級奶爸」，年底還有慈善活動要舉行，行程表滿滿。
張育成因為長期旅美，兒子Winston、女兒Winola出生時，都只能透過視訊關注，今年更在女兒出生後敲出本季第2轟，直呼是「Winola Power」，9月在小聯盟原本也想在兒子生日時開轟，不料因守備時與跑者相撞，導致腦震盪，也提前關機。
結束賽季的張育成在今天返台，終於要見到女兒本人2個「非常」形容自己的期待，「看初次見面有什麼火花，很感動啦。」
張育成也不忘感謝太太這段時間「一打二」的辛勞，因自己不在身邊無法協助，有不少壓力、也無法好好睡覺，「我回來了，來當超級奶爸，讓她好好休息，我也順便調整一下時差。」
張育成也預告今年「2023 年張育成慈善拍賣會」將在12月23日於松山文創園區舉辦，會拿出今年大聯盟6轟加上經典賽2轟的紀念用品拍賣，並強調今年活動將保留去年獲得好評的互動環節，也將一改台上台下的距離感，以不同的方式來進 行拍賣會，歡迎球迷們共襄盛舉。
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