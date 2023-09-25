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MLB／繼大谷翔平、瑞登後 天使楚奧特本季也確定關機
天使隊本季遭遇許多傷兵問題，自大谷翔平和明星三壘手瑞登（Anthony Rendon）宣告提前關機後，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）也確定本季不會回歸。
楚奧特美國時間7月3日遭遇左手鉤狀骨骨折傷勢，動刀治療後缺陣38場比賽才回歸。不過一復出就發現仍會感到疼痛，遲遲無法歸隊。他今天正式被列入60天傷兵名單，讓投手富爾默（Carson Fulmer）能進入40人名單。
楚奧特本季只打82場比賽，累積18轟、44分打點，打擊三圍0.263/.367/.490。天使教練尼文（Phil Nevin）受訪時表示，「最重要的是他能開始揮棒，進入休賽季後會越來越舒服，他明年會很好。」
天使已連9年無法打進季後賽，且大谷翔平季後將成為自由球員，可能離隊。天使目前農場貧瘠，楚奧特也陷入交易傳聞，明年2位超級球星是否繼續同隊，備受球迷關注。
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