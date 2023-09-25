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MLB／歐森、大谷 國聯、美聯全壘打王聽牌

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
儘管球季提前結束，大谷翔平仍相當有望奪下美聯全壘打王。 法新社
儘管球季提前結束，大谷翔平仍相當有望奪下美聯全壘打王。 法新社

大聯盟今年例行賽邁入最後一周，國聯、美聯全壘打王看來已經提前出爐，勇士隊明星一壘手歐森天使隊「二刀流」大谷翔平領先一大截，被追平、甚至超越的機會微乎其微，就等10月2日「正式開獎」。

勇士昨對國民隊之戰因雨取消，想成為本季首支百勝球隊延到今雙重賽；歐森是大聯盟唯一超過50支全壘打的球員，目前53轟領先大都會隊阿隆索、費城人隊史瓦柏達8轟，生涯首次全壘打王倒數，132分打點遙遙領先，可望抱回國聯雙冠王。

大谷4日對運動家隊之戰結束後，提前結束本季，已經動完右手肘手術，44轟在大聯盟排名第4，不過美聯穩居榜首，領先排名第2的白襪隊外野手羅伯特6轟，成為大聯盟首位日籍全壘打王開始倒數。

大聯盟季後賽12席已經產生6席，有11隊遭淘汰，白襪也是打包球隊之一，昨天對紅襪隊之戰前8局都未得分，羅伯特9局上轟出右外野陽春砲，幫助白襪1：0獲勝。

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