MLB／海盜還不想豎白旗 落後9分逆轉勝創隊史142年紀錄

海盜隊今天在客場一度落後9分，進入比賽後半段瘋狂搶攻，最後竟以13：12逆轉勝紅人隊，寫下隊史142年紀錄，海盜官網形容「本季還未舉白旗投降」。

海盜在國聯中區排名第4，今天輸球將遭淘汰，打完前3局已經0：9落後，拚到最後卻贏1分，最近打出4連勝、也讓紅人吞下4連敗，戰績74勝81敗，例行賽最後7戰保有勝率5成收尾的機會。

海盜今天攻勢集中在第6、7、8局，瘋狂攻下12分，8局上蘇文斯基（Jack Suwinski）安打攻下超前分，讓全隊陷入瘋狂。

這是海盜從1882年成軍至今，最大逆轉勝紀錄，大聯盟從1974年至今，在0：9落後的情況下，只有6勝366敗，海盜這一勝確實罕見。

紅人損失慘重，戰績79勝77敗在國聯外卡排名第5，離排名第3的小熊隊2.5場勝差，爭取季後賽門票很辛苦。

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