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MLB／亞古納40轟60盜 史上第一

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
勇士亞古納創造歷史。 路透社
勇士亞古納創造歷史。 路透社

勇士隊球星亞古納昨天對國民隊首局首打席的全壘打，讓他成為單季「40轟、60盜」史上第一人，繞壘速度比平常快了1.8秒，他說：「我不知道自己是緊張還是興奮。」

亞古納昨天第1局就在2好3壞後，將左投柯賓的80.5哩滑球敲成左外野陽春砲，為球隊先馳得點，全場4打數2安打、1打點，勇士也以9：6贏球。

亞古納單季40轟、68次盜壘成功，大聯盟過去也僅有4人達到單季「40轟、40盜」，分別是坎塞柯、邦茲A-Rod以及索里安諾，其中A-Rod 46次盜壘原本是最多。

「我真的非常榮幸。」亞古納說：「我不覺得今年能達到，因為我知道我打擊不錯，但全壘打沒那麼多，所以感覺真的不可思議。」亞古納原本「30轟、60盜」就已經是史上第一人，過去也僅有1987年戴維斯、1990年邦茲達成單季「30轟、50盜」。

洋基隊重砲賈吉昨天也寫下隊史紀錄，面對響尾隊單場三響砲、6分打點，成為第一位單季兩度達成單場三響砲的洋基球員，他說：「很不可思議，我只是做好自己的工作，最開心還是幫球隊贏球。」

大聯盟季後賽席位陸續定案，雙城隊昨天以8：6擊敗天使隊後，奪得美聯中區冠軍，隊史第15次挺進季後賽，然而從2004年開始，已在季後賽吞下18連敗，就看今年能否終止難堪紀錄。

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