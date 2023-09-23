MLB／釀酒人16：1血洗馬林魚 先拿季後賽門票、封王剩M1
美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人今天第2局狂灌12分，終場16比1擊敗邁阿密馬林魚，並且拿下季後賽門票，在美聯中區封王魔術數字也只剩M1。
法新社報導，釀酒人9名打者全在2局上敲出安打，唐納森（Josh Donaldson）擊出兩分打點全壘打。葉力奇（Christian Yelich）也在2局上和6局上開轟。
葉力奇先前因背痛而在13場比賽中缺席了12場，他今天敲出3支安打，4次上壘，得到4分。
釀酒人2局上靠著9安打3保送1盜壘灌進12分。
這是釀酒人隊史第7度在單局得分10分以上，也是隊史單局得分第2高的比賽，單局最高分的比賽是1990年7月8日出戰天使隊，當時在第5局狂拿13分。
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