MLB／勇士亞古納辦到了！40轟60盜史上第一人

勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）今天在對國民隊之戰中，第1局就轟出一發陽春砲，締造單季「40轟、60盜」壯舉，成為史上第一人。

亞古納今天擔任開路先鋒，首局首打席面對左投柯賓（Patrick Corbin），等到2好3壞後，將一顆靠近紅中的80哩.5滑球敲到左外野全壘打牆外，為球隊先馳得點，擊球初速116.3哩、飛行距離379呎。

HISTORY FOR RONALD ACUÑA JR.‼️



He's now the ONLY player with 40 home runs and 60 stolen bases in a single season 😱



(via @MLB)pic.twitter.com/2LLRFuxjLa — SportsCenter (@SportsCenter) September 22, 2023

亞古納單季40轟、68次盜壘成功，讓他成為獨一無二的一人，而將標準「放寬」到40轟40盜，大聯盟過去也僅有4人達到，分別是坎塞柯（Jose Canseco）、邦茲（Barry Bonds）、A-Rod（Alex Rodriguez）以及索里安諾（Alfonso Soriano），其中A-Rod 46次盜壘原本是最多。

亞古納原本「30轟、60盜」就已經是史上第一人，過去也僅有1987年戴維斯（Eric Davis）、1990年邦茲（Barry Bonds）達成過單季「30轟、50盜」。

這一轟也是亞古納生涯第160轟，而根據ESPN紀錄，亞古納也是史上第一位在25歲以下的年紀，就累積160轟、160盜的球員，25歲的亞古納今天賽前累積175次盜壘。

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