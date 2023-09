MLB／勇士亞古納辦到了！40轟60盜史上第一人

勇士隊球星亞古納(Ronald Acuna Jr.)今天在對國民隊之戰中,第1局就轟出一發陽春砲,締造單季「40轟、60盜」壯舉,成為史上第一人。

亞古納今天擔任開路先鋒,首局首打席面對左投柯賓(Patrick Corbin),等到2好3壞後,將一顆靠近紅中的80哩.5滑球敲到左外野全壘打牆外,為球隊先馳得點,擊球初速116.3哩、飛行距離379呎。

HISTORY FOR RONALD ACUÑA JR.‼️



He's now the ONLY player with 40 home runs and 60 stolen bases in a single season 😱



(via @MLB)pic.twitter.com/2LLRFuxjLa