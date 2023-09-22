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MLB／官網分析教士進季後賽路徑 超軟賽程拿8勝1敗就有機會

聯合新聞網／ 綜合報導
教士隊仍有機會進季後賽。 路透
教士隊仍有機會進季後賽。 路透

「宇宙教士」9月總算甦醒，拉出一波7連勝，季後賽之路露出一道曙光。大聯盟官網也分析教士進季後賽路徑，不需要一路贏到底，只要剩下9戰取得8勝，就很有機會取得季後賽外卡門票。

報導指出，教士接下來賽程超級輕鬆，面對國中墊底紅雀3場、近況低迷的巨人3場，以及美聯弱隊白襪3場，教士不一定要拿下16連勝，只輸1場就很有機會。由於大聯盟今年取消戰績相同加賽，改成比較對戰優勢。教士與其他外卡競爭者相比，對馬林魚、紅人及巨人有優勢；對響尾蛇和小熊有劣勢。

照目前態勢，沒意外的話費城人將拿下國聯外卡第1，響尾蛇81勝72敗排第2，並列第三的小熊和馬林魚79勝74敗落後2場，接下來4到6名分別是紅人79勝75敗，巨人76勝77敗，教士75勝78敗。官網假設合理劇本，教士再贏8場取得83勝、小熊最多拿到82勝、馬林魚和紅人不超過83勝，至於巨人還要和國東王者道奇打6場近乎絕望。

報導中分析各隊賽程，響尾蛇接下來要打大都會、白襪及太空人，由於教士已落後響尾蛇6場，要追上幾乎不可能，因此不需太關注。小熊則是先在主場面對洛磯，是唯一可鬆口氣的組合，最後兩個系列賽超硬，得到客場挑戰分區第一的勇士和釀酒人，教士要祈禱他們延續低迷狀態，只拿下3勝6敗或更糟。

紅人雖然對手是較弱的海盜、守護者及紅雀，都非季後賽球隊，但紅人戰績起伏不定，過去2周6勝7敗，教士需要他們維持這勝率打出4勝4敗或更糟。至於馬林魚接下來主場迎戰釀酒人並不好打、客場再對大都會與海盜，著眼他們客場勝率只有46.7%，教士可期待他們4勝5敗或更糟。

只要以上劇本順利發展，教士將搶下外卡第3張門票，創造本季最大驚奇。

教士

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