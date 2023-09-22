MLB／官網預測6位將挑戰大聯盟日本投手 名單驚見田中將大

日本強投千賀滉大本季轉戰大都會隊展現王牌身手，目前主投161.1送出194K，防禦率僅2.96，引發大聯盟球團對日職投手興趣。官網記者摩洛西（Jon Morosi）今天撰文預測，6位明年可能轉戰大聯盟的日本投手。

首先是歐力士隊王牌山本由伸，他已吸引多支球團注意，日前還投出無安打比賽，本季主投150局，防禦率僅1.32。曾效力歐力士隊的金鶯名將瓊斯（Adam Jones）受訪時評價山本，「身材會受到挑戰（178公分），但他很穩定且渴望變偉大。他擁有3到4顆頂級球種，大聯盟打線非常可怕，但千賀已經克服，山本也能做到。」

摩洛西引用球探說法，山本新合約金額將超越千賀去年簽下的5年7500萬美元，且大聯盟生涯首季數據能媲美達比修有菜鳥年（16勝9敗，防禦率3.90）。

今永昇太吸引10隊興趣。 美聯社

第2位是橫濱隊今永昇太，摩洛西指出他在經典賽金牌戰令人印象深刻，美國球員發現他和勇士王牌弗里德（Max Fried）相似，能有效解決右打者。今永被視為2或3號先發，目前有10隊在關注他。

松本裕樹被認為會挑戰大聯盟。 美聯社

第3位是松井裕樹，他擁有日本海外自由球員資格，因此不需入札金，業界認為他會挑戰大聯盟，球探預測他是第7局牛棚投手。另外，火腿隊上澤直之被認為是後段輪值或長中繼，西武隊高橋光成還沒確定被放行，他雖然是先發，但到大聯盟可能是牛棚。

現年35歲的田中將大季後將成自由球員。 路透

這份名單中最令人驚訝的是前洋基隊王牌田中將大，他2021年返日加盟樂天隊，今年季後將成為自由球員。業內人士認為他可能重返大聯盟，不過即將滿35歲的田中身手不如以往，本季7勝10敗，防禦率高達5.09。

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