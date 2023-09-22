快訊

老闆炸雞排突暈倒！下秒一頭栽進滾燙油鍋亡 昔日善事曝光引惋惜

進口蛋爭議折損官員「一屍三命」 畜牧司長張經緯將調職

MLB／歐森本季53轟出爐 勇士輪值投滿6局24連勝刷新紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
歐森敲出本季第53轟。 法新社
歐森敲出本季第53轟。 法新社

勇士今天客場挑戰國民隊，重砲歐森（Matt Olson）敲出本季第53發全壘打，加上王牌左投弗里德（Max Fried）6局好投，終場以10：3大勝。

弗里德因手指水泡跳過1次先發，他此役主投6局飆7K，只失1分，收下本季第7勝。根據《ESPN》統計，勇士先發投手投滿6局或以上時，已取得24連勝，刷新大聯盟最長紀錄，原本由1935年小熊和1931年費城運動家保持。

勇士本季已有5名30轟以上打者，團隊全壘打數293支、打擊率0.275、整體攻擊指數（OPS）0.844及場均5.83分都排大聯盟第1。

歐森8局上相中國民投手艾伯特（Cory Abbott）的速球，轟出反方向陽春砲，以53轟穩坐全壘打王，並持續堆高隊史紀錄。他本季累積132分打點，追平勇士名將薛菲爾德（Gary Sheffield）2003年紀錄，接下來要挑戰上古神獸馬修斯（Eddie Mathews）在1953年創下的135分打點隊史紀錄。

勇士 國民 歐森

相關新聞

MLB／離美聯塞揚更進一步！洋基王牌柯爾8局好投壓制藍鳥

例行賽進入尾聲，儘管洋基隊季後賽幾乎無望，但王牌投手柯爾（Gerrit Cole）正角逐生涯首座塞揚獎。他今天面對火力凶猛的藍鳥隊，一度投出16上16下，總共主投8局狂飆9K，只失1分，率洋基以5：3

MLB／名嘴嗆大谷不值5億！到洋基主場開球「挖地瓜」被狂噓

《ESPN》體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）平時主要討論NBA議題，他昨天跨界大談棒球還口出狂言，稱大谷翔平不配拿5億美元合約，引發全球棒球迷不滿。 大谷翔平季後將成為自由球員

MLB／球季結束後恐離開洋基 塞佛里諾：在這常受傷但很享受

洋基隊先發投手塞佛里諾（Luis Severino）本季傷癒復出成績慘烈，先發18場防禦率6.65，每局被上壘率（WHIP）1.65。他季後將成自由球員，坦言很有可能離開洋基。 塞佛里諾（Lui

MLB／有類似動刀治療經驗 光芒葛拉斯諾相信大谷能強勢回歸

天使隊大谷翔平因右手肘尺側副韌帶傷勢提前關機，近期接受手術治療，預計2024年開幕戰可打擊，2025年重返投打二刀流。擁有類似經驗的光芒強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）相信，大谷一定能順利回

MLB／歐森本季53轟出爐 勇士輪值投滿6局24連勝刷新紀錄

勇士今天客場挑戰國民隊，重砲歐森（Matt Olson）敲出本季第53發全壘打，加上王牌左投弗里德（Max Fried）6局好投，終場以10：3大勝。 弗里德因手指水泡跳過1次先發，他此役主投6

MLB／響尾蛇卡洛爾25轟50盜 菜鳥第1人

大聯盟本季賽事已到最後關頭，季後賽12席還有8席未出爐，響尾蛇隊23歲台美混血外野手卡洛爾昨天大爆發，對巨人隊之戰5打數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦