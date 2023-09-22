MLB／歐森本季53轟出爐 勇士輪值投滿6局24連勝刷新紀錄
勇士今天客場挑戰國民隊，重砲歐森（Matt Olson）敲出本季第53發全壘打，加上王牌左投弗里德（Max Fried）6局好投，終場以10：3大勝。
弗里德因手指水泡跳過1次先發，他此役主投6局飆7K，只失1分，收下本季第7勝。根據《ESPN》統計，勇士先發投手投滿6局或以上時，已取得24連勝，刷新大聯盟最長紀錄，原本由1935年小熊和1931年費城運動家保持。
勇士本季已有5名30轟以上打者，團隊全壘打數293支、打擊率0.275、整體攻擊指數（OPS）0.844及場均5.83分都排大聯盟第1。
歐森8局上相中國民投手艾伯特（Cory Abbott）的速球，轟出反方向陽春砲，以53轟穩坐全壘打王，並持續堆高隊史紀錄。他本季累積132分打點，追平勇士名將薛菲爾德（Gary Sheffield）2003年紀錄，接下來要挑戰上古神獸馬修斯（Eddie Mathews）在1953年創下的135分打點隊史紀錄。
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