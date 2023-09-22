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MLB／菜鳥第1人 卡洛爾25轟50盜

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
響尾蛇台美混血大物卡洛爾成為史上首位達到單季25轟、50盜的新人球員。 美聯社
響尾蛇台美混血大物卡洛爾成為史上首位達到單季25轟、50盜的新人球員。 美聯社

大聯盟本季賽事已到最後關頭，季後賽12席還有8席未出爐，響尾隊23歲台美混血外野手卡洛爾昨天大爆發，對巨人隊之戰5打數4安打，不但開轟還有兩次盜壘成功，成為史上首位單季25轟、50盜的新人球員，響尾蛇以7：1獲勝，穩住國聯外卡排名第2。

今年例行賽只剩最後10天，目前只勇士道奇、金鶯、光芒隊確定晉級季後賽，響尾蛇想搶到隊史近6季首張季後賽門票，卡洛爾被喻為關鍵人物。

他昨天在主場火力全開，首局首打席安打、盜上二壘，3局下再度安打加盜壘，本季50次盜壘成功成為大聯盟第3人，7局下轟出陽春砲、本季第25轟出爐，完成菜鳥首見25轟、50盜驚人紀錄。

今年砸錢最凶的大都會隊在國聯外卡排名第8，打包是早晚的事，但投資日籍投手千賀滉大收到成效，昨天對馬林魚隊先發6局失兩分，以8：3獲勝，本季第12勝到手，確定是本季最多勝亞洲投手。

千賀最近8場比賽都是優質先發，戰績12勝7敗、防禦率2.96、奪三振194次，不但是大都會投手三冠王，防禦率也在國聯排名第2。

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