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MiLB／潘文輝旅美首年好表現 入選小聯盟1A明星隊
旅美費城人隊小聯盟高階1A投手潘文輝今年球季投出好表現，被選入小聯盟1A佛羅里達州立聯盟明星隊；潘文輝目前已經返台，接下來將代表台灣打杭州亞運棒球賽。
20歲的「火球男」潘文輝今年初正式加盟美職費城人隊，旅美生涯第一年就有好表現，本季在小聯盟1A、高階1A出賽，總計33場出賽（1場先發），投63.2局失掉29分（28分責失分），戰績4勝1敗，有5次中繼成功、7次救援成功，防禦率3.96，出賽登板飆速很吸睛。
潘文輝在費城人隊農場潛力新秀排名第20名，美職小聯盟今天公布年度1A全明星隊名單，潘文輝入選佛羅里達州立聯盟（Florida State League）明星隊，旅美第一年就有好的開始。
潘文輝是本屆杭州亞運成棒隊成員，目前已經返台，預計今天就會向球隊報到，亞運成棒隊明天起將安排在天母棒球場練球。
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