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MLB／官網稱未來200勝投手恐難產 點名洋基王牌是下一位

聯合新聞網／ 綜合報導
紅雀42歲老將韋恩萊特昨日前達成生涯200勝。 路透
紅雀42歲老將韋恩萊特昨日前達成生涯200勝。 路透

紅雀隊42歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）昨日成為大聯盟史上第122位達到生涯200勝的投手，大聯盟官網記者雷奇（Will Leitch）撰文解釋，未來200勝投手可能不會再出現，目前比較接近的只有洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）。

雷奇指出，現役僅5名200勝投手，分別是韋蘭德（Justin Verlander）、葛蘭基（Zack Greinke）、薛則（Max Scherzer）、克蕭（Clayton Kershaw）與韋恩萊特。柯爾是下一個最有機會拿到200勝的投手，但他33歲只有143勝，如果每年13勝，也要4年半才能完成。

洋基王牌投手柯爾目前累積143勝。 法新社
洋基王牌投手柯爾目前累積143勝。 法新社

雷奇也解釋200勝投手消失原因，首先隨著比賽進行，打者面對投手會越來越有優勢，投手體力下滑後，球威和球速都會減弱，現在聰明的教練團會馬上換投，投球局數減少，勝投數自然會降低。另外，現在牛棚投手球速越來越快，能在對手第3打席投98英里球速，為何要讓先發投手繼續投？

該文還提到，近年大聯盟不在意勝投這項數據。前年國聯塞揚獎柏恩斯（Corbin Burnes）只有11勝，去年得主阿坎塔拉（Sandy Alcantara）僅14勝；勇士隊萊特（Kyle Wright）去年拿到21勝，塞揚票選排第10。

文末總結投手長壽是關鍵，運動科學幫助投手球速和轉速變快，但還不知道如何讓投手保持健康。現代棒球調度觀念是要贏球，而不是成就個人勝投，因此韋恩萊特還能做到這點相當值得慶祝。

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