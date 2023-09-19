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MLB／洋基高層說喜歡山本由伸 松井秀喜：幫凱許曼加油吧

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基對山本由伸越來越有興趣。 路透通訊社
洋基對山本由伸越來越有興趣。 路透通訊社

日職歐力士隊強投山本由伸今年季後將挑戰大聯盟，引發許多球隊關注，連洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）都親自到日本看他投球，還見證無安打比賽。

《NJ.com》記者克拉皮許（Bob Klapisch）近日撰文指出，洋基對山本由伸越來越有興趣，凱許曼赴日後，有洋基高層說：「我們很喜歡！」

克拉皮許認為山本由伸有投1休5能力，2021和2022都投190局，今年已完成150局，防禦率1.32。儘管洋基對另一名日本投手今永昇太也有興趣，但今永比山本大5歲，兩人無法相提並論，山本完全是另一個等級。

克拉皮許分析洋基最大競爭對手是紅襪隊，他們能請曾效力過紅襪的松坂大輔和上原浩治牽線；洋基則可以請田中將大出面，他當年也是25歲挑戰大聯盟，選擇加入洋基。

另外，洋基特別顧問松井秀喜也被問到山本由伸挑戰大聯盟一事，他說，「我認為山本在大聯盟表現會很出色，期待他的表現，我不確定他是否會加入洋基，我們幫凱許曼加油吧！」

洋基 山本由伸 松井秀喜

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