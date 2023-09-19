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MLB／大谷受傷後NHK不再每天播天使 將以小熊比賽為主

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 法國新聞社
大谷翔平。 法國新聞社

大谷翔平因傷本季確定關機，天使隨隊記者布拉姆（Sam Blum）指出，日本電視台《NHK》不會再天天轉播天使隊比賽。

大谷翔平今年遭遇右手肘韌帶撕裂和右腹斜肌拉傷等傷勢，天使球團前天宣布他本季不會再上場。布拉姆發文表示，由於大谷有高人氣，天使賽事NHK每天都轉播，還有固定鏡頭照著大谷，但因為大谷將缺席剩餘賽季，《NHK》將停止每日轉播天使比賽。

據日媒《Full-Count》報導，《NHK》工作人員昨天賽前向天使球隊人員和媒體致意。儘管昨天大谷沒上場，許多日本球迷仍進場，並把球隊商店裡的大谷商品掃光。

《Full-Count》還指出，未來《NHK》會以小熊鈴木誠也的比賽為主。小熊戰績78勝72排國聯中區第2、外卡第3，將和費城人、響尾蛇、紅人、馬林魚及巨人隊爭奪3張季後賽外卡門票。

大谷翔平 鈴木誠也 天使 小熊

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