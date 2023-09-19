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MLB／金鶯相隔7年闖季後賽 藤浪晉太郎爽噴香檳

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
大聯盟金鶯隊取得美聯東區冠軍後，日籍投手藤浪晉太郎賽後與隊友一起噴香檳慶祝。（美聯社）
大聯盟金鶯隊取得美聯東區冠軍後，日籍投手藤浪晉太郎賽後與隊友一起噴香檳慶祝。（美聯社）

大聯盟昨天再確定兩張季後賽門票歸屬，遊騎兵以2：9輸給守護者隊後，正在交手中的金鶯光芒隊同步晉級，金鶯揮別當美聯東區砲灰的日子，相隔7年重返季後賽，日籍投手藤浪晉太郎也在旅美第一年就嘗到香檳浴的滋味。

金鶯前一次季後賽已是2016年，近6季有4次分區墊底、2次倒數第2，苦心重建迎來開花結果。賽前面對晉級魔術數字M1關頭，球隊內部開會討論，即便靠遊騎兵或水手隊輸球晉級，也要自己擊敗光芒才會開趴慶祝。

雙方以3：3逼進延長賽，11局下穆林斯的再見高飛犧牲打終結比賽，金鶯以5：4贏球。總教練海德說：「他們為自己贏得慶祝的資格，但現在只是第一步，希望我們之後還有更多慶祝活動。」他也感性提到，「兩年前，我們還是輸了110場的球隊，現在打進季後賽了，這是巨大里程碑。」

藤浪今年加盟運動家隊展開旅美生涯，季中轉戰金鶯，跟著搭上季後賽列車，難掩興奮，「我不知會有慶祝，所以有點意外，之前在日本未有這種場面，所以真的很興奮。」

效力10年的日職阪神虎隊今年拿下中央聯盟冠軍，是否激勵自己，藤浪表示，「應該不能說是激勵，比較像是從球迷的視角為他們感到開心。我有看到他們噴啤酒，不在現場感覺有點寂寞，真心為他們開心。」近一步被問到是否希望今年阪神可以拿到「日本一」、金鶯可以拿到「世界一」（世界大賽冠軍），藤浪說：「那當然是最棒的。」

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