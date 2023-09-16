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MLB／小葛雷諾扛關鍵3分砲 藍鳥3比0挫紅襪力拚季後賽

中央社／ 多倫多15日綜合外電報導
小葛雷諾。 美聯社
小葛雷諾。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥今天主場迎戰波士頓紅襪，重砲小葛雷諾扛出關鍵3分砲幫助藍鳥3比0取勝，目前藍鳥戰績落後美國聯盟外卡第3席次的西雅圖水手僅有0.5場勝差。

小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天在3局下2人出局且一、二壘有人的情況，擊出左外野3分全壘打，讓藍鳥取得奠定勝基的3分領先，同時這是他個人本季第23轟。

藍鳥投手端也有好表現，貝里歐斯（Jose Berrios）主投7局被敲5支安打無失分，並送出8次三振、沒有保送，順利奪下個人本季第11場勝投。

紅襪投手貝約（Brayan Bello）則是先發6局被打4安掉3分，送出10次三振、1次保送，投球表現平穩，但因為隊友沒有給予火力支援，貝約便黯然吞下個人本季第9場敗投。

藍鳥贏球後，例行賽戰績來到81勝67敗，位居美聯東區第3名，且跟暫居美聯外卡第3席次的水手只有0.5場勝差，藍鳥仍有力拚晉級季後賽的希望；紅襪戰績則是74勝74敗，在美聯東區墊底。

藍鳥 小葛雷諾 紅襪 MLB 美國職棒

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