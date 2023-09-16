足球／西國足協主席下台還不夠 女足世界盃冠軍功臣拒徵召

西班牙足壇危機加劇，不僅西班牙皇家足球協會前主席盧比亞雷斯因嘴對嘴親吻球星而下台，為這樁性侵指控出庭，女足世界盃冠軍功臣更要求醜聞不斷的足協應有更多人遭開鍘。

法新社報導，盧比亞雷斯（Luis Rubiales）因強吻明星中場艾爾莫索（Jenni Hermoso）而遭到法官訊問。數小時後，西班牙國家女子足球隊23名成員中除兩人外，又聯名要求除非西班牙皇家足球協會（RFEF）展開更深層變革，否則她們將不再披掛國家隊戰袍。她們直接點名臨時主席羅查（Pedro Rocha）必須辭職。

此一聲明在新教頭托梅（Montse Tome）即將宣布接下來歐洲足總女子國家聯賽（UEFA Women'sNations League）對戰瑞典和瑞士兩場比賽陣容之際發出。西班牙足協消息人士指出，兩場比賽已因此推遲。

由包括21名女足世界盃冠軍功臣在內的39名球員簽署的聲明指出：「現有變革做得不夠。」

她們要求「對西班牙皇家足球協會領導階層展開根本性變革」，並呼籲羅查辭職。國際足球總會（FIFA）8月26日將盧比亞雷斯停職後，由羅查擔任臨時主席。

不過西班牙足協堅稱，羅查將會「領導西班牙皇家足球協會過渡進程直到改選」，並強調將會展開「漸進式」改革。

足協消息人士表示，改選定於明年初舉行。