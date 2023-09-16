MLB／最惡裁判赫南德茲又寫紀錄 好壞球正確率84%近5年最低

大聯盟最不受歡迎裁判赫南德茲（Angel Hernández），再度引發話題，昨天吹判海盜、國民隊之戰，好壞球正確率只有83.9%，成為近5年最低正確率的比賽。

根據Umpire Scorecards公布的數據，赫南德茲在這場海盜2：0擊敗國民隊的比賽，僅需對93球判決好壞球，數量相對其他場賽事算少，卻出現15球誤差，包括3顆壞球被判成好球、12顆好球被判成壞球，正確率只有83.9%。

此外，Umpire Auditor公布的數據則是92球有16球判錯，正確率更是只有82.6%。

赫南德茲此戰的吹判成績，締造2019年球季起單場最低正確率的比賽。Umpire Scorecards網站最早可溯及2015年球季，而系統中所能找到的單場最爛吹判，出現在2015年5月3日勇士與紅人隊之戰，裁判巴柏（Sean Barber）該役正確率只有78.4%。