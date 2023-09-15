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MLB／紅襪總管和台南Josh合照被嗨掉？ 史托瑞：是全隊的鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪前總管布隆(左)和台南Josh(右)合影。 截圖自台南Josh臉書
紅襪前總管布隆(左)和台南Josh(右)合影。 截圖自台南Josh臉書

紅襪隊總管布隆（Chaim Bloom）今天被開除，陣中游擊手史托瑞（Trevor Story）對此感到很難過，他認為球員表現不佳才是根本原因。

史托瑞接受波士頓媒體「MassLive」訪問時透露，布隆是他選擇加盟紅襪的原因。他表示，「沒有人比布隆更關心球隊，我認為這是共同責任，我們球員沒在球場上打好。你問球團任何人，他們都感到很自責。」

布隆一手主導史托瑞簽約案。 美聯社
布隆一手主導史托瑞簽約案。 美聯社

史托瑞2022年簽下6年1.4億美元合約，是布隆在位起間最大一筆自由球員簽約，不過這份合約尚未展現價值，去年出賽93場表現普通，今年只打29場且陷入低潮。

許多球迷無法接受的是，布隆在位期間失去了貝茲（Mookie Betts）、普萊斯（David Price）及波賈茲（Xander Bogaerts）等球星。貝茲不只幫道奇隊奪下2020世界大賽冠軍，自2020轉戰道奇以來，貝茲的勝利貢獻值（fWAR）排第3，紅襪換來的球員沒有這種影響力。

布隆這次被開除也引發台灣球迷熱議，因為知名棒球網紅「台南Josh」季前曾去紅襪春訓基地，途中巧遇布隆並留下合影。他今天看到新聞後也立刻po出兩人合照，寫下「謝謝你春訓時很親切的答應合照跟簽名」，不過網友再次紛紛留言朝聖，認為他的「反指標」能力再度發威，才是布隆被開除原因。

紅襪 台南Josh

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