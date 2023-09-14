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MLB／遊騎兵又倒塞揚投手 薛則提前報銷

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
昨天提前傷退的薛則確認是右大圓肌輕度拉傷，不僅剩餘賽季報銷，季後賽也很難回歸。 美國聯合通訊社
昨天提前傷退的薛則確認是右大圓肌輕度拉傷，不僅剩餘賽季報銷，季後賽也很難回歸。 美國聯合通訊社

遊騎兵隊王牌投手薛則（Max Scherzer）昨天傷退，今天檢查結果為右大圓肌輕度拉傷，不僅剩餘賽季報銷，季後賽也很難回歸，遊騎兵再次少了一名塞揚級戰力，對於爭取季後賽來說是一大打擊。

遊騎兵將薛則放進15天傷兵名單，總經理楊恩（Chris Young）表示，就算球隊打進季後賽，薛則恐怕也很難再次上場投球，但球隊會持續評估狀況，目前傷勢應該不需進行手術。

「這絕對是個壞消息。」楊恩表示，不僅對薛則個人而言，就球隊立場也是這個賽季以來一直遇到的麻煩，「我們在下半季失去了6位明星級球員中的5人，如今又少了1名未來名人堂級投手，但球隊還有機會打進季後賽，我對團隊感到驕傲。」

薛則昨天投5.1局就退場休息，9月1日也曾因前臂緊繃而投完6局就休息，薛則認為這兩場狀況有關聯，「如果前臂狀況不到100%，根據動力鍊（Kinetic chain）的概念，就會增加其他部位的壓力，手臂其他位置就會出狀況。」

遊騎兵隊塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）今年4月底才因右手肘尺側副韌帶撕裂賽季報銷，如今又少了薛則，雖然伊瓦迪（Nathan Eovaldi）近期回歸，但先發輪值戰力依舊吃緊。

遊騎兵隊目前在美聯西區距離龍頭太空人隊僅落後1場勝差，在外卡排名第二，但與第三名水手隊無勝差，也僅領先第四名的藍鳥隊1場勝差，能否維持戰績挺進季後賽還是未知數。

薛則 遊騎兵

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