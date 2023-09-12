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MLB／MVP同最強核彈頭之爭 貝茲距單季40轟剩一步之遙

聯合新聞網／ 綜合報導
貝茲今天敲出本季第39轟。 路透通訊社
貝茲今天敲出本季第39轟。 路透通訊社

國聯MVP的爭奪戰隨著賽季接近尾聲而逐漸白熱化，在下半季急起直追的道奇外野手貝茲（Mookie Betts）維持八月份國聯最佳球員的火燙手感，不斷將生涯各項數據推上新高，今天雖然所屬的道奇以8：11不敵教士，不過他這場比賽敲出本季第39轟，距離生涯首個40轟賽季只差一步。

一局上貝茲在兩好球的絕對劣勢下，將偏高的變速球掃到左外野正中標竿，形成本季第39支全壘打，也是本季第12次首局首打席開轟，追平了金斯勒（Ian Kinsler）並列史上第五，他生涯至今累計48支首局首打席全壘打。

此外，這發全壘打讓貝茲成為歷史上第三位打點破百的首棒打者，第三局貝茲再敲出清壘的二壘安打，以103分打點追平了2017年布萊克曼（Charlie Blackmon）的首棒紀錄，距離季末還有19場比賽，可以預期貝茲將大幅改寫這項紀錄。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「我們的進攻從貝茲開始，他能上壘、能給予重擊，你不會看到太多的首棒打者在單賽季打回100分打點，他的球棒正在做的事是前所未有的。」

貝茲的MVP對手是呼聲極高的勇士球星亞古納（Ronald Acuna Jr.），無獨有偶，雙方都是球隊的核彈頭，且所屬球隊戰績都十分亮眼，這場關於MVP及「最強核彈頭」名號的爭奪戰有可能到賽季的最後才能分出勝負。

而亞古納今天在對戰費城人的雙重賽中追加1轟、1盜，目前累積36轟、65盜，持續追逐「40轟+70盜」的史詩紀錄。

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