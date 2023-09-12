MLB／移除置物櫃、壁畫蓋遮羞布 主帥暗示道奇掰了烏力亞斯

道奇隊先發左投烏力亞斯（Julio Urias）日前因涉嫌重大家暴案件而遭警方逮捕，配合檢調程序，本季有高機率無法回歸，近期也被眼尖球迷發現道奇球團默默將他在球場內的壁畫給下架，休息櫃也證實遭移除，總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時坦言，球隊此舉確實代表已放棄烏力亞斯。

本季道奇隊輪值可說是命運多舛，老的老、傷的傷，就連近兩年表現最穩的烏力亞斯也令道奇頭痛。烏力亞斯近兩年分別拿下勝投王、防禦率王，是輪值的中流砥柱，但年底將成為自由球員的他本季防禦率暴漲至4.60，季中也因傷勢缺席不少時間，如今又因家暴問題陷入風波。

道奇主帥羅伯茲近期受訪時被問到，近期球隊的操作和處理態度，是否代表道奇不考慮將烏力亞斯納入未來規劃？他則回應：「我想是的，這就是我們如今的狀況，對此我無話可說，就像我在事件當天所說的那樣，這是一個不幸且令人悲傷的情況。」

除此之外，烏力亞斯的休息櫃已經移交給王寇頓（Kolten Wong），在球場內的壁畫也被布條蓋上或重畫，顯見道奇正在抹除有關烏力亞斯的一切痕跡。

烏力亞斯本季雖然跌跌撞撞，但在事發前仍被列為休賽季十大自由球員，不過如今他的道奇生涯很可能已經終結，甚至職業生涯能否延續都要畫上大大的問號。