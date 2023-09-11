MLB／大谷翔平連休7場 明天回歸？教頭說：realistic
看不到大谷翔平出賽的日子，今天進入連續第7場比賽，天使隊教頭尼文（Phil Nevin）日復一日的「明天」，就像是英文單字會考，測驗讀者對各種「可能」單字發生機率的識別，今天首度使用「realistic」。
天使今天以2：1擊敗守護者隊，尼文賽前表示，右側腹斜肌拉傷的大谷，今天依然未能先發，等等會再確認他的揮棒狀況，詢問是否可能代打出賽；至於能否在明天先發出賽？尼文說：「是的，明天是有可能的，他今天又說了一次他的感覺又更好了。」
大谷最終全場未上，尼文賽後再度被問到大谷的狀況、明天是否可以先發，先是詢問媒體「我賽前是用什麼單字？」引起現場一片笑聲，「喔，realistic，對，就是realistic。」
尼文連續多天打出「明天牌」，日本媒體對於他的說法也漸漸抱持懷疑，「中日體育」就整理了尼文7場以來對於大谷出賽可能性的說法，從9月8日起每天都是「再休1天」的說法。
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