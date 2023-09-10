MLB／葛蘭基慘吞第15敗 和隊友萊爾斯「競爭」敗投王

皇家隊39歲老將葛蘭基（Zack Greinke），今天對藍鳥隊中繼3.2局失4分，吞下本季第15敗，成為大聯盟本季第2位15敗投手，皇家終場1：5輸球，最快明天達到100敗。

皇家26歲菜鳥投手麥卡瑟（James McArthur）「假先發」，開賽連續解決6名打者，葛蘭基第3局登板，也讓藍鳥3上3下，但4局下面對首名打者史普林格（George Springer），被轟出中左外野方向陽春砲，5局下又被他揮出兩分打點安打種下敗因。

葛蘭基6局下再失1分，投不滿4局退場，吞下11連敗，本季戰績掉到1勝15敗、防禦率5.47，唯一勝投是5月4日對金鶯隊投5局無失分。

大聯盟目前最多敗投手是皇家隊萊爾斯（Jordan Lyles），27場先發投出4勝16敗、防禦率6.24，葛蘭基15敗居次；這位2009年美聯塞揚獎投手，曾在2005年（生涯第2年）苦吞17敗，成為美聯敗投王，今年敗場數是生涯20年第2慘紀錄。

皇家戰績掉到44勝99敗，仍是大聯盟最爛球隊，明天3連戰最後一戰再敗，將是繼2018年104敗、2019年103敗後，再吞單季3位數敗場。

史普林格今天大爆發，7局下再轟陽春砲，生涯第21次、本季首次至少單場兩轟，全場4打數3安打、攻下4分打點，成為贏球大功臣。

藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）投8局，只被揮出兩支安打、失1分，飆出10次三振，奪下本季第11勝。