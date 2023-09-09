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MLB／火星人降臨！超狂新秀7戰4轟寫紀錄 洋基還是輸

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基隊20歲超級新人「火星人」多明奎茲今天再度開轟。 法新社
洋基隊20歲超級新人「火星人」多明奎茲今天再度開轟。 法新社

洋基隊20歲超級新人「火星人」多明奎茲（Jasson Dominguez）初登場以來話題不斷，手中的火燙球棒就是他留下名號的最佳武器，今天對釀酒人隊之戰再度炸裂，生涯前7戰敲出4轟，寫下大聯盟有史以來最年輕紀錄。

多明奎茲今天在3局下棒打釀酒人先發投手瑞伊（Colin Rea），一發右外野兩分砲，擊球初速102.9哩、飛行距離407呎，一度幫助洋基隊以2：0領先，然後後續投手大失血，最終反以2：8慘敗給釀酒人。

洋基全隊僅敲出3安打，多明奎茲3打數1安打，貢獻2分打點，打擊率為2成96，但這一轟讓他成為大聯盟自1901年開始有紀錄以來，生涯前7戰敲出4轟的最年輕球員。

洋基隊史來看，多明奎茲前7戰4轟是第一人，而在前7戰貢獻3場至少2打點以上的比賽，則是史上第三人，與1935年希爾（Jesse Hill）、1905年拉波特（Frank LaPorte）並列。

洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）今天投4局丟掉2分因腰部不舒服提前傷退，後續3任牛棚連續掉分，更讓比數被拉開；釀酒人打線雖然吞下11次三振，但也敲出16支安打，包含亞當斯（Willy Adames）在4局上的追平2分砲。

洋基 釀酒人

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