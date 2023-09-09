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MLB／大谷翔平連5場缺席何時歸隊？教頭：明天最好日子

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
天使隊今天主場迎戰守護者隊，先發名單依舊沒有大谷翔平的名字。 法新社
天使隊今天主場迎戰守護者隊，先發名單依舊沒有大谷翔平的名字。 法新社

天使隊今天主場迎戰守護者隊，先發名單依舊沒有大谷翔平的名字，自從右側腹斜肌緊繃後，已經連5場沒有先發，三年來第1次，總教練尼文（Phil Nevin）說：「明天會是最好的日子。」

大谷翔平從9月5日賽前練打時右側腹斜肌受傷，經檢查為發炎，休息了4天在昨天恢復打擊練習，但今天依舊沒上場，是個人自2020年9月12日至18日連6場未先發以來，再次連5場沒先發。

「還要再觀察一天看看。」尼文今天賽前接受訪問時表示：「今天又是面對比較難的左投手，明天狀況應該會更好，沒問題的話，明天會是（歸隊）最好的日子。」

至於大谷翔平今天的調整狀況，尼文表示，受訪當下還沒有進行揮棒，「但我想他待會會揮一下，不會讓狀況惡化，保持明天可以出賽的狀況。」

大谷翔平 天使 守護者

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