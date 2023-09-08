MLB／上周最佳球員倫吉佛離奇受傷 天使止6連敗教頭難開心
天使隊近期吞一波6連敗，不只大谷翔平受傷無法上場，剛獲得美聯單周最佳球員的倫吉佛（Luis Rengifo）今天也離奇受傷，所幸頂替上陣的葛里奇克（Randal Grichuk）9局下滿壘建功，敲出再見安打助天使以3：2氣走守護者隊。
天使外野手莫尼亞克（Mickey Moniak）開賽前因背部緊繃，被移出先發名單。倫吉佛今天擔任先發第3棒，1局下在練習揮棒時受傷退場，經檢查後確定為左手二頭肌拉傷，由葛里奇克代打上陣。
天使今天祭出投手車輪戰，雙方前6局0：0，不過天使第4任投手路普（Aaron Loup）7局上被連敲3安打，加上帶有打點的滾地球，讓天使陷入2分落後。
7局下天使靠著菲利普斯（Brett Phillips）適時安打先追1分。9局下守護者推出終結者克拉塞（Emmanuel Clase）關門，1出局後天使連敲3安先追平。守護者決定保送堆成滿壘，天使隊朱力（Brandon Drury）擊出滾地球，跑者在本壘前出局，葛里奇克把握機會，敲出中外野方向再見安打，幫助天使以3：2贏球，終止6連敗。
雖然天使好不容易贏球，但天使教頭尼文（Phil Nevin）開心不起來，談到倫吉佛傷勢時表示，「感覺不太妙，我為他感到難過，希望明天進一步檢查有好消息。」天使本季傷兵滿營，尼文無奈地說，「發生很多奇怪的事，這是艱難的一年。我們都需學習如何應對，面對逆境會獲得成長。」
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