MLB／上周最佳球員倫吉佛離奇受傷 天使止6連敗教頭難開心

天使隊近期吞一波6連敗，不只大谷翔平受傷無法上場，剛獲得美聯單周最佳球員的倫吉佛（Luis Rengifo）今天也離奇受傷，所幸頂替上陣的葛里奇克（Randal Grichuk）9局下滿壘建功，敲出再見安打助天使以3：2氣走守護者隊。

天使外野手莫尼亞克（Mickey Moniak）開賽前因背部緊繃，被移出先發名單。倫吉佛今天擔任先發第3棒，1局下在練習揮棒時受傷退場，經檢查後確定為左手二頭肌拉傷，由葛里奇克代打上陣。

Game Note:

Angels Luis Rengifo with apparent injury to left arm before his first at bat in Anaheim against the Guardians. Rengifo reports to locker room for medical evaluation. Randal Grichuk takes over in the lineup.#GoHalos #CLEvsLAA #Rengifo pic.twitter.com/iG8eg90JcV — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) 2023年9月8日

天使今天祭出投手車輪戰，雙方前6局0：0，不過天使第4任投手路普（Aaron Loup）7局上被連敲3安打，加上帶有打點的滾地球，讓天使陷入2分落後。

7局下天使靠著菲利普斯（Brett Phillips）適時安打先追1分。9局下守護者推出終結者克拉塞（Emmanuel Clase）關門，1出局後天使連敲3安先追平。守護者決定保送堆成滿壘，天使隊朱力（Brandon Drury）擊出滾地球，跑者在本壘前出局，葛里奇克把握機會，敲出中外野方向再見安打，幫助天使以3：2贏球，終止6連敗。

Our fifth walk-off win of the season 😇#GoHalos pic.twitter.com/4M1rgsXpOs — Los Angeles Angels (@Angels) 2023年9月8日

雖然天使好不容易贏球，但天使教頭尼文（Phil Nevin）開心不起來，談到倫吉佛傷勢時表示，「感覺不太妙，我為他感到難過，希望明天進一步檢查有好消息。」天使本季傷兵滿營，尼文無奈地說，「發生很多奇怪的事，這是艱難的一年。我們都需學習如何應對，面對逆境會獲得成長。」