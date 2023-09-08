MLB／大谷翔平連4場蹲板凳 天使教頭不放心他全力揮擊

天使隊今天出戰守護者隊，大谷翔平連4場在先發打線中缺席，總教練尼文（Phil Nevin）表示，大谷已經相當接近可以出賽，但還不是今天，預計最快明天回到先發打線。

大谷在周二賽前練習時造成右側腹斜肌緊繃，從那天起就未出賽，今天賽前現身場上，進行部分訓練課表，尼文也更新他的傷勢動態。

「他今天已經感覺好多了，他有說他想打，但我還沒打算讓他上場。」尼文表示，「我們明天會再確認看看他的感覺，他的揮棒已經相當接近可以歸隊，但還不足以在今天先發，我對於他的全力揮擊還有點不放心，但我想他能在1、2天內回來。」

至於是否可能代打上陣？尼文表示，稍晚會再確認看看大谷現在的揮棒強度，他也強調：「如果要讓他上，就必須是100%的狀態，我不想讓選手置身於風險之中。」

尼文也透露為大谷安排特休的方式，他在每場賽前會透過翻譯水原一平了解大谷的狀況，但最終決定要不要輪休的人是尼文，「首先，是我在排打線，如果我想讓他休1天，我會告訴他，確實這件事（輪休）已經許久不曾發生。」在這次傷情之前，大谷前一次未擔任DH出賽已是5月2日。