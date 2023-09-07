MLB／桑契斯轉戰教士獲隊友好評 今右手腕骨折本季報銷

「海怪」桑契斯（Gary Sanchez）本季轉戰教士隊後大復活，不過他今天卻被費城人隊投手霍夫曼（Jeff Hoffman）觸身球擊中，導致右手腕骨折，剩餘賽季確定報銷。

桑契斯生涯從洋基隊發跡，是著名的重砲捕手。不過他近年陷入低潮，季初和巨人隊簽小聯盟約，卻苦無升上大聯盟機會。他後來轉戰大都會，在大聯盟出賽3場就被DFA，接著來到教士後獲得重用，本季出賽72場，累積19轟、47分打點，打擊率0.218。

根據大聯盟官網報導，桑契斯和教士投手群無縫接軌，獲得許多好評。儘管打擊沒有維持火燙，但已經算是一個出色的反彈賽季。桑契斯受訪時說，「我在這裡獲得機會，參與比賽並取得成功。很不幸一切結束的有點早，但我真的很感謝球團對待我的方式。」

桑契斯和王牌投手史奈爾（Blake Snell）建立良好化學反應，但兩人季後都是自由球員，對此桑契斯表示，「從第一天開始，他們就對我很好，我在這感覺很舒服，所以我想回來。」

教士今天以1：5不敵費城人，戰績66勝75敗，落後國聯外卡第3還有7場勝差，打進季後賽機率相當低。教士本季傷兵不少，南韓打者崔志萬在復健賽中附蹠關節骨折，先發投手達比修有、馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）及牛棚投手威爾森（Steven Wilson）都還在傷兵名單，如今桑契斯也確定整季報銷。