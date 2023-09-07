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MLB／經典賽冠軍戰對美國勝投 今永昇太明年挑戰大聯盟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
日本職棒橫濱隊30歲左投今永昇太將在季後申請入札，明年挑戰大聯盟。 路透社
日本職棒橫濱隊30歲左投今永昇太將在季後申請入札，明年挑戰大聯盟。 路透社

大聯盟官網今天報導，日本職棒橫濱隊30歲左投今永昇太將在季後申請入札，明年挑戰大聯盟。

日本在3月世界棒球經典賽冠軍戰以3：2擊敗美國，今永先發2局被揮出4支安打、失1分奪勝，唯一失分是遭透納（Trea Turner）轟出陽春砲。

今永2016年展開日一軍生涯，在橫濱隊8個球季出賽162場（155場先發），戰績64勝49敗4中繼、防禦率3.19，單季最多勝紀錄是2019年13勝，本季19場先發投出7勝3敗、防禦率2.81。

大聯盟官網指出，今永想透過入札制度赴美，無法保證一定會有大聯盟球隊簽人，不過考量他的投球實力和整體需求，今永很有機會圓夢，洋基、道奇紅雀隊季後都要填補先發投手戰力。

日職歐力士隊王牌投手山本由伸，本季19場先發投出13勝5敗、防禦率1.34，暫居太平洋聯盟雙冠王，未來旅美身價更被看好，何時申請入札還未明朗。

大聯盟 橫濱 歐力士

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