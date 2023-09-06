MLB／藤浪晉太郎延長賽9球關門 金鶯教頭盛讚有特別能力

金鶯隊今天持續面對沒有大谷翔平的天使隊，沒想到卻陷入苦戰，靠著菜鳥威斯柏格（Jordan Westburg）10局上打回超前分，加上藤浪晉太郎好投關門，以5：4險勝天使。

金鶯3局上靠著安打串聯進帳2分，天使直到7局下才展開反撲，靠著朱力（Brandon Drury）的長打和穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）適時安打追平。8局下天使代打凱貝吉（Trey Cabbage）建功，打回超前分，沒想到終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）再度放火，被敲3安打丟掉2分，反而以3：4落後。

9局下金鶯推出霍爾（DL Hall）關門，天使隊莫尼亞克（Mickey Moniak）得點圈擊出安打，比賽進入延長。10局上金鶯靠著韓德森（Gunnar Henderson）滾地球把跑者推進上三壘，威斯柏格再敲出滾地球攻下重要超前分。

10局下金鶯推出藤浪晉太郎關門，他先讓首名打者飛球出局，再連飆2K順利關門，奪下生涯第2次救援成功，防禦率降為7.42。藤浪今天只用9球，最快球速達100.3英里（約161公里）。他賽後表示，「我覺得我每次出賽都在變得更好，今晚比賽後，我獲得更多信心。」

總教練海德（Brandon Hyde）也大讚藤浪，「他的球威就擺在那，用指叉球三振最後一名打者，那不平凡，擁有這種能力很特別。」