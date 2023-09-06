快訊

喊完「黃金十年」就破產：英國伯明罕掉落赤字深淵

好市多換聯名卡 小心突收「1,800元年費」！3招安全下庄

賴清德新北萬里老家有問題 新北市府勘查證實：確實是違建

MLB／球速明顯降低又投出5保送 克蕭強調肩膀沒問題

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭罕見單場5保送。 美聯社
克蕭罕見單場5保送。 美聯社

道奇隊強投克蕭（Clayton Kershaw）今天面對馬林魚隊控球罕見失準，主投5局投出5保送，平本季個人單場最多。總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為和先前肩膀傷勢有關，克蕭本人卻說肩膀「感覺很好」。

克蕭今年6月因左肩不適進傷兵名單，今天是他8月回歸後首次用球數破80球，總共主投5局失3分，被敲5支安打，投出5次保送和3次三振，防禦率升到2.61。

道奇打者泰勒（Chris Taylor）7局上轟出追平陽春砲，幫助克蕭逃過敗投。不過馬林魚8局下靠著克魯茲（Bryan De La Cruz）和齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）背靠背全壘打進帳3分，終場以6：3獲勝。

據大聯盟官網報導，克蕭今天最快球速只有89.9英里（約145公里）。羅伯茲受訪時坦言，克蕭受傷的左肩仍影響到他的控球和球速，不過羅伯茲表示仍打算讓克蕭繼續先發，並樂觀覺得克蕭能在季後賽前恢復水準。

克蕭本人則否認控球不穩和肩膀有關，他重複說好幾次：「我感覺很好。」克蕭透露接下來會和尋求投手教練普萊爾（Mark Prior）的意見，他說，「我只要繼續前進，真的沒有事。」

道奇 馬林魚 克蕭

相關新聞

MLB／前3局3轟、2戰炸5轟 亞土維打瘋了締造狂紀錄

太空人隊亞土維（Jose Altuve）手感燙到不行，昨天才敲出單場雙響砲，今天更是前3局就敲出3轟，連4打席全壘打、6...

MLB／超重量級硬碰硬倒數 韋蘭德、薛則合計467勝首次對決

遊騎兵隊今天在主場遭亞土維（Jose Altuve）三響砲重創，以1：14慘輸太空人隊，雙方明天進行3連戰最後一戰，將是...

MLB／球速明顯降低又投出5保送 克蕭強調肩膀沒問題

道奇隊強投克蕭（Clayton Kershaw）今天面對馬林魚隊控球罕見失準，主投5局投出5保送，平本季個人單場最多。總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為和先前肩膀傷勢有關，克蕭本人卻說肩膀「

MLB／歐森炸裂第45轟超越大谷翔平 阿隆索2戰3轟追趕中

球季進入尾聲，全壘打王競爭越來越激烈，勇士隊歐森（Matt Olson）今天敲出本季第45轟超越大谷翔平獨居全聯盟第一；大都會隊重砲阿隆索（Pete Alonso）則繼前戰面對水手隊擊出雙響砲後、今日

MLB／依舊怪力！史丹頓400轟達陣 史上第4快

洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）6局下的一發2分砲，不僅幫助洋基隊領先，最終以5：1擊敗老虎...

MLB／睽違7年重返大聯盟 麥力德只投1場就二度遭紅人DFA

去年加盟中信兄弟隊的洋投麥力德（Michael Mariot），昨天睽違7年重登大聯盟投手丘，投出2.2局失1分成績，不過紅人隊今天又將他DFA。 麥力德7月時曾上過大聯盟，但一球未投就被DFA

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦