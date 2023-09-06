MLB／球速明顯降低又投出5保送 克蕭強調肩膀沒問題

道奇隊強投克蕭（Clayton Kershaw）今天面對馬林魚隊控球罕見失準，主投5局投出5保送，平本季個人單場最多。總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為和先前肩膀傷勢有關，克蕭本人卻說肩膀「感覺很好」。

克蕭今年6月因左肩不適進傷兵名單，今天是他8月回歸後首次用球數破80球，總共主投5局失3分，被敲5支安打，投出5次保送和3次三振，防禦率升到2.61。

道奇打者泰勒（Chris Taylor）7局上轟出追平陽春砲，幫助克蕭逃過敗投。不過馬林魚8局下靠著克魯茲（Bryan De La Cruz）和齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）背靠背全壘打進帳3分，終場以6：3獲勝。

據大聯盟官網報導，克蕭今天最快球速只有89.9英里（約145公里）。羅伯茲受訪時坦言，克蕭受傷的左肩仍影響到他的控球和球速，不過羅伯茲表示仍打算讓克蕭繼續先發，並樂觀覺得克蕭能在季後賽前恢復水準。

克蕭本人則否認控球不穩和肩膀有關，他重複說好幾次：「我感覺很好。」克蕭透露接下來會和尋求投手教練普萊爾（Mark Prior）的意見，他說，「我只要繼續前進，真的沒有事。」