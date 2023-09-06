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MLB／超重量級硬碰硬倒數 韋蘭德、薛則合計467勝首次對決

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
有過同隊情誼的兩大強投薛則（左）與韋蘭德（右）明天將是生涯首次對決。 路透社
有過同隊情誼的兩大強投薛則（左）與韋蘭德（右）明天將是生涯首次對決。 路透社

遊騎兵隊今天在主場遭亞土維（Jose Altuve）三響砲重創，以1：14慘輸太空人隊，雙方明天進行3連戰最後一戰，將是本季最後交手，兩大強投薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（ustin Verlander）登板先發，形成生涯首次對決，生涯合計467勝更是大聯盟近15年交手兩隊先發投手最多勝紀錄。

這兩大咖2010到14年曾在老虎隊當過5年隊友，先後奪下生涯首座塞揚獎，今年開季在大都會隊重逢，又在8月2日交易大限前被交易，加上美聯西區3強太空人、水手、遊騎兵爭搶分區冠軍和外卡，讓韋蘭德（10勝7敗、防禦率3.34）、薛則（12勝5敗、防禦率3.55）明天硬碰硬更受矚目，薛則說：「首次對決會很有趣，我要面對全球最好的球員，也和全球最好的球員一起作戰。」

在大聯盟現役投手中，韋蘭德254勝是勝投王、薛則213勝排名第3，但薛則奪三振3361次排名第1、韋蘭德3311K居次，兩人在主要數據都是前3傑，韋蘭德說：「現在從不同的角度來看對方，我們做事的方式確實不同，但成功之道不止一種。」

這兩位3屆塞揚獎強投生涯合計34年，韋蘭德以40歲之齡力拚18季，美國媒體ESPN指出，實在很難想像，明天比賽竟是兩位未來名人堂球員生涯首次對決，就連兩隊總教練都很期待。

遊騎兵教頭波奇（Bruce Bochy）說：「已經說過很多次了，我有很棒的座位觀看一些偉大球員的比賽，這些人擁有輝煌生涯、保有競爭力，讓人看起來很享受。」

太空人資深總教練貝克（Dusty Baker）過去曾在國民隊帶過薛則兩個球季，他說：「繼續率領球隊而非旁觀者，總是充滿挑戰，他們有所不同，但都擁有決心和競爭力。」

大聯盟最近一次200勝投手對決是2015年洋基隊沙巴西亞（CC Sabathia）、藍鳥隊柏利（Mark Buehrle），尤其史上只有11人至少拿過3次塞揚獎，明天韋蘭德、薛則「正面衝突」未上演先轟動。

韋蘭德 薛則 塞揚獎

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