快訊

辦不成共諜改辦洗錢？向心夫妻滯台近4年 二審今也無罪

貧窮會一直複製 任教30年偏鄉校長：孩子看不到改變的機會

林百里妻也被詐財！名媛朱立安吸金逾3億 二審改判10年刑

MLB／依舊怪力！史丹頓400轟達陣 史上第4快

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
史丹頓敲出生涯第400號全壘打，是史上第四快，全場球迷也為他歡呼。 美國聯合通訊社
史丹頓敲出生涯第400號全壘打，是史上第四快，全場球迷也為他歡呼。 美國聯合通訊社

洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）6局下的一發2分砲，不僅幫助洋基隊領先，最終以5：1擊敗老虎隊，也讓自己成為史上第4快達陣400轟的大聯盟打者。

洋基隊在1局下得到的1分，在6局上被老虎隊扳平，6局下在2出局、一壘以人時，史丹頓從西斯奈羅（Jose Cisnero）手中敲出一發451呎遠的超大號全壘打，一棒超前比數。

這是史丹頓生涯第400號全壘打，只花了1520場比賽就達陣，在大聯盟史上排名第4快，前3名是麥奎爾（Mark McGwire）的1412場、貝比魯斯（Babe Ruth）1475場、A-Rod（Alex Rodriguez）1489場。

史丹頓成為史上第58位400轟俱樂部成員，洋基隊史第10人，今天4打數1安打的將打擊率維持在2成05，但也已經累計轟出22發全壘打，朝著連3季30轟邁進。

洋基 史丹頓

延伸閱讀

MLB／睽違7年重返大聯盟 麥力德只投1場就二度遭紅人DFA

MLB／天使教頭不准大谷翔平上場 連團體照也缺席有原因

MLB／睽違7年登大聯盟投手丘 前兄弟洋投麥力德解危後怒吼

MLB／ 「滿壘總是輪到我」雙城新秀8戰3發滿貫砲寫紀錄

相關新聞

MLB／天使教頭不准大谷翔平上場 連團體照也缺席有原因

天使隊球星大谷翔平昨天因右側腹斜肌緊繃遭移除先發，今天又因相同原因缺陣，這是他自2021年9月以來第一次連兩場未先發，就...

MLB／依舊怪力！史丹頓400轟達陣 史上第4快

洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）6局下的一發2分砲，不僅幫助洋基隊領先，最終以5：1擊敗老虎...

MLB／睽違7年重返大聯盟 麥力德只投1場就二度遭紅人DFA

去年加盟中信兄弟隊的洋投麥力德（Michael Mariot），昨天睽違7年重登大聯盟投手丘，投出2.2局失1分成績，不過紅人隊今天又將他DFA。 麥力德7月時曾上過大聯盟，但一球未投就被DFA

MLB／睽違7年登大聯盟投手丘 前兄弟洋投麥力德解危後怒吼

前中信兄弟隊洋投麥力德（Michael Mariot）7月時曾被紅人隊叫上大聯盟，沒想到一球未投就被DFA，隨後下放3A。今天他再度被紅人拉上大聯盟，面對水手隊繳出2.2局失1分好投，飆出三振化解危機

MLB／ 「滿壘總是輪到我」雙城新秀8戰3發滿貫砲寫紀錄

雙城隊打線今天大爆發，以20：6大勝守護者隊，其中菜鳥路易斯（Royce Lewis）又在滿壘局面轟出全壘打，成為大聯盟首位8場轟出3發滿貫砲的新秀。 路易斯8月底曾上演連2戰滿貫砲紀錄，今天他

MLB／水手J-Rod生涯前兩季都「25轟25盜」 寫史上首見紀錄

水手隊球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）今天再度開轟，本季已累積25發全壘打，成為首位生涯前兩季都達成「25轟25盜」的球員。 羅德里奎茲8月打擊手感火燙，累積7發全

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦