MLB／依舊怪力！史丹頓400轟達陣 史上第4快

洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）6局下的一發2分砲，不僅幫助洋基隊領先，最終以5：1擊敗老虎隊，也讓自己成為史上第4快達陣400轟的大聯盟打者。

洋基隊在1局下得到的1分，在6局上被老虎隊扳平，6局下在2出局、一壘以人時，史丹頓從西斯奈羅（Jose Cisnero）手中敲出一發451呎遠的超大號全壘打，一棒超前比數。

這是史丹頓生涯第400號全壘打，只花了1520場比賽就達陣，在大聯盟史上排名第4快，前3名是麥奎爾（Mark McGwire）的1412場、貝比魯斯（Babe Ruth）1475場、A-Rod（Alex Rodriguez）1489場。

史丹頓成為史上第58位400轟俱樂部成員，洋基隊史第10人，今天4打數1安打的將打擊率維持在2成05，但也已經累計轟出22發全壘打，朝著連3季30轟邁進。