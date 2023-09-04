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MLB／洋基新怪物轟垮太空人 紐郵：上次橫掃對手他才10歲

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊20歲超級新人多明奎茲（Jasson Dominguez，右）6局以兩分砲打出勝利打點。法新社
洋基隊20歲超級新人多明奎茲（Jasson Dominguez，右）6局以兩分砲打出勝利打點。法新社

洋基隊20歲超級新人多明奎茲（Jasson Dominguez），今天對太空人隊之戰再度開轟，6局上右外野兩分砲攻下勝利打點，幫助洋基6：1獲勝，完成客場3連戰橫掃。

洋基面對太空人先發投手哈維爾（Cristian Javier），打完前5局0：1落後，6局上逮到反攻機會，勒梅休（DJ LeMahieu）二壘打追平比數，接著多明奎茲轟出358英尺兩分砲，生涯第2轟成為致勝一擊。

多明奎茲前天升上大聯盟，生涯首打席就轟出兩分砲，苦主是3屆塞揚獎強投韋蘭德（Justin Verlander），成為隊史最年輕生涯首戰開轟的球員，一棒打響名號。

這位菜鳥中外野手，剛上大聯盟就扛起中心棒次重任，對太空人連續3場比賽都有安打，今天再度成為贏球功臣，也讓分區排名墊底的洋基繼7月22到24日橫掃皇家隊後，再嘗3連戰全勝滋味。

太空人在客場帶著5連勝回家，不料主場毫無優勢，近10年首次3連戰遭洋基清盤（前一次是2013年9月），在美聯西區排名掉到第3，但和遊騎兵隊沒有勝差、落後水手隊1場。

紐約郵報特別提到，洋基上次3連戰KO太空人時，多明奎茲還是10歲的小孩，10年後他以讓人讚嘆的表現，結束生涯第1個系列賽，幫助洋基再次完成壯舉。

洋基 大聯盟 塞揚獎 太空人

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