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MiLB／手感超燙！鄭宗哲生涯首度單場雙響砲 灌4分打點

中央社／ 台北4日電
旅美匹茲堡海盜隊台灣野手鄭宗哲手感火燙，今天在小聯盟2A出賽，單場雙響砲、貢獻4分打點。 圖擷自Altoona Curve X
旅美匹茲堡海盜隊台灣野手鄭宗哲手感火燙，今天在小聯盟2A出賽，單場雙響砲、貢獻4分打點。 圖擷自Altoona Curve X

旅美匹茲堡海盜隊台灣野手鄭宗哲手感火燙，今天在小聯盟2A出賽，單場雙響砲、貢獻4分打點，為旅美生涯首次，但球隊終場仍以5比13吞敗。

美國職棒小聯盟匹茲堡海盜隊2A今天與底特律老虎隊2A交手，海盜隊鄭宗哲先發打2棒、守二壘，鄭宗哲1局上吞下三振，3局上海盜隊0比9落後，先靠著保送、安打攻占得點圈，鄭宗哲開轟、3分砲幫助球隊追分。

鄭宗哲5局上、7局上都選到四壞保送上壘，9局上2人出局後敲出個人單場第2轟，陽春砲替球隊多添分數，但隊友沒能延續攻勢，海盜隊仍吞敗。

鄭宗哲今天單場3打數敲出2轟，貢獻4分打點，選到2次保送、吞下1次三振，近期連3場出賽敲安，目前本季在小聯盟2A已經敲出4發全壘打，賽後打擊率2成71。

海盜隊今天投手群壓不住，總計讓老虎隊敲出13支安打、2發全壘打，送出7次四壞保送，老虎隊攻勢串聯、拿下勝利。

鄭宗哲 海盜 小聯盟

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