MLB／沒和大谷聊過未來 楚奧特談「吹密」不予置評

眼看今年的天使隊又一次沉淪，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）坦言會找時間和高層聊聊，今冬是否可能尋求交易轉隊？他說：「不予置評」。

天使前一次打進季後賽已是2014年，也是楚奧特僅有的季後賽經驗，該年只打了1個系列賽、遭皇家隊3戰清盤，而他12打數只敲出1安打為全壘打，季後賽打擊率0.083。

天使今年給了希望再絕望，或許打擊比往年更加沉重，近日大出清的舉動，外界關心楚奧特怎麼看？他坦言，球隊將6人放進讓渡名單，「我跟所有人一樣震驚，我沒想到會發生這種事。」

他表示，自己現在能說的不多，「等球季結束後，一定會找高層聊聊、好好想一想，我現在還沒有什麼想法，但我確定冬天一定會有對話，了解球隊的方向、計畫。」

楚奧特也透露，尚未與大谷翔平聊到今冬成為自由球員後的想法，「我沒問過他這件事，外界有很多揣測，關鍵還是他自己的想法，但目前他確實沒聊到這些事情。」至於他自己是否可能尋求交易轉隊，楚奧特回應：「我現在無法發表意見。」

楚奧特的合約還有未來7年2.52億美元要走，而他從2021年起都因傷影響出賽，楚奧特也坦言傷病對自己的生涯帶來打擊，「這是100%的，如果回頭看過去幾年，我遇到幾次傷情，健康打完整季是所有人的目標，特別是我。」