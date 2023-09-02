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MiLB／影片出爐！張育成輕微腦震盪 倒著唸月份卡卡無關傷情

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MiLB／影片出爐！張育成輕微腦震盪 倒著唸月份卡卡無關傷情

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成粉絲團貼出相撞影片，透露傷情是右肩、左臉痠痛，且有輕微腦震盪。 法新社
張育成粉絲團貼出相撞影片，透露傷情是右肩、左臉痠痛，且有輕微腦震盪。 法新社

效力紅襪隊3A的台將張育成，今天守一壘時與跑者相撞倒地，隨後提前傷退，他的粉絲團貼出相撞影片，透露傷情是右肩、左臉痠痛，且有輕微腦震盪。

張育成今天擔任先發第2棒、一壘手，3局下擔任首位打者敲二壘打並跑回分數，4局上就在守備時出現驚悚畫面，三壘手達爾貝克（ Bobby Dalbec）接球後傳一壘傳偏，張育成試圖補救，與跑者撞在一起，這球最終形成內野安打，張育成則是倒地久久不能起身。

「Beyond the Monster」網站負責小聯盟報導的帕克（Andrew Parker）指出，張育成大約躺了5分鐘，才能站起身，在旁人攙扶下離場。

張育成的粉絲團更新他的傷後動態，他的右肩、左臉都有痠痛，且有輕微腦震盪，由於他所住的地方距離球場開車需1小時，球隊保險起見讓他先留在球場附近的飯店，且叮嚀有任何狀況就馬上打911。

文中也透露一則趣事，防護員為了確認張育成的腦部運作狀態、意識是否清楚，請他念出1月到12月的英文且要倒著唸，但張育成在倒著唸12月到1月時有點卡卡的，讓防護員緊張詢問「還好嗎？」張育成趕緊澄清沒事、只是忘記，感覺當下還更像在考單字。

張育成 小聯盟 帕克

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